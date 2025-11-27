Troballa del liró gris (Glis glis) al Solsonès: apareixen cries després de dècades sense cites

El Grup de Natura del Solsonès ha confirmat aquest any la reproducció del liró gris (Glis glis) a la comarca: després d’haver instal·lat caixes niu a les fagedes de Busa i del riu Aiguadora, un programa posat en marxa pel grup amb la tardor de 2021 amb la col·laboració de voluntaris, s’ha registrat gravant amb vídeo la presència d’una família en una de les caixes, concretament 3 juvenils i 2 adults. Aquesta troballa és especialment rellevant perquè, segons el compendi sobre el medi natural del Solsonès, no hi havia cites conegudes d’aquesta espècie a la comarca des dels anys 1970 (Guixé et al. 2008).
Què és el liró gris i on viu a Catalunya
El liró gris és un petit mamífers arborícola i nocturn (família Gliridae) present en boscos caducifolis ben conservats —fagedes, rouredes, avellaners i castanyers— amb disponibilitat de cavitats i recursos alimentaris. A Catalunya la seva presència s’associa sobretot al Pirineu, el Prepirineu i la regió oriental humida (fins a massissos com el Montseny i punts de la serralada litoral), on hi ha estacions i estacions de seguiment específiques. (Projecte Liró: www.liro.org).
Dieta i ecologia bàsica
El liró gris s’alimenta principalment de fruits secs i grans: aglans, avellanes, fages i altres fruits de bosc. Complementa la dieta amb fruits madurs, baies, flors i una fracció d’invertebrats (insectes) i material vegetal. Aquesta dependència de fruits secs és clau per a la seva dinàmica poblacional —anys amb moltes llavors/fruits— faciliten reproduccions i increments poblacionals.
Hivernació i reproducció
El liró gris hiverna llargament (entrades a la torpor i hivernació en cavitats d’arbre, forats entre les arrels i roques, nius de fullaraca amb altres individus), quedant poc actiu durant la temporada freda i consumint reserves greixoses. La reproducció sol donar-se a finals d'estiu i començaments de tardor.
Importància de la troballa al Solsonès
Primerament, la constatació de la cria del liró gris a la comarca confirma la presencia d’una població reproductora local, fet que demostra que l’hàbitat on s’ha trobat (fagedes de riu Aiguadora) té la connectivitat i recursos necessaris per sostenir l’espècie.
En segon lloc, la detecció després d’anys sense cites posa de manifest la utilitat de metodologies actives (caixes niu, controls amb gravació i seguiment) i la importància de la ciència ciutadana local per recuperar coneixements sobre espècies críptiques com el liró gris.
El paper del Grup de Natura del Solsonès i el projecte BIOSOL
El Grup de Natura del Solsonès (GNS) impulsa el Projecte BIOSOL, una xarxa participativa de seguiment de la biodiversitat comarcal (flora, hàbitats i fauna), en col·laboració amb tècnics i amb suport local. Entre les accions de BIOSOL hi ha inventaris, la col·locació i revisió de caixes niu i altres censos participatius. El seguiment del liró gris és una de les línies d’estudi incloses al pla de seguiment de la comarca. La troballa al riu Aiguadora és un exemple directe del funcionament d’aquest pla i de la capacitat del voluntariat ambiental per detectar espècies poc visibles.
Què es pot fer a partir d’ara?
Mantenir i revisar les caixes niu amb protocols que minimitzin l’estrès dels animals (seguiment amb gravacions, càmeres i inspeccions programades per personal format).
Registrar i compartir dades amb el Projecte Liró i plataformes científiques (Projecte Liró, Ornitocat) per integrar les dades en mapes i models de distribució regionals.
Sensibilitzar propietaris forestals i públic local sobre la importància de conservar arbres grans i vells amb cavitats i l’estructura vertical del bosc (boscos madurs) perquè són hàbitats crítics per al liró gris i altres espècies arbòries.