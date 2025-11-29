Deu municipis del Solsonès es reparteixen més de 17.000 euros en subvencions per la neteja de vies afectades per la neu

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha resolt concedir 332.905,66 euros en subvencions adreçades als municipis i consells comarcals de les nou comarques considerades de muntanya i del territori de l’Aran per cobrir part de les despeses en tasques de neteja de vies de titularitat municipal afectades per la neu el 2025. Es tracta, doncs, de subvencions a posteriori, per a actuacions executades entre l’1 de novembre de 2024 i el 30 d’abril de 2025. En total han resultat beneficiaris 50 ajuntaments i dos consells comarcals (Alta Ribagorça i Pallars Sobirà).
En concret, han estat deu municipis del Solsonès que se n'han beneficiat d'aquesta fons, un total de 17.505'02 euros. La Coma i la Pedra és el municipi que ha rebut el major import, 7.500 euros, seguit de Lladurs, 4.084'96, i Pinós, 3.112'73 euros. La resta de municipis han rebut les següents quantitats: Guixers, 2.736'93 euros, Riner, 2.325'10 euros, Olius, 1.633,50 euros, Odèn, 1.430,83 euros, Pinell de Solsonès, 1.089,00 euros, Clariana de Cardener, 585,34 euros, i finalment, Castellar de la Ribera amb 499,13 euros.
Aquests fons permeten als ajuntaments beneficiaris cobrir despeses com la retirada de neu i gel; l’adquisició, emmagatzematge i distribució de potassa o d'altres productes anticongelants; l’arrendament, posada a punt i adquisició de carburant de les màquines de neteja, i les despeses de personal.
Podien optar a aquestes subvencions els municipis de les comarques que especifica la Llei d'alta muntanya: l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i els municipis del territori d'Aran. En cas que tinguin delegada o encarregada la competència, també hi podien accedir els respectius consells comarcals i el Conselh Generau d’Aran.
Els municipis d’aquestes zones estan situats, en general, en una altitud superior a la de la resta dels municipis de Catalunya, el que comporta que normalment es vegin més afectats per les nevades que es produeixen cada any, especialment durant la temporada d'hivern. Per aquesta raó, les vies de comunicació de titularitat municipal queden sovint obstaculitzades per la neu, resultant impossible el trànsit normal de persones i vehicles.
La línia de subvencions que el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica impulsa des de fa anys té com a objectiu pal·liar les despeses recurrents que han d’afrontar aquests ajuntaments per mantenir les seves vies en bones condicions d’accessibilitat. També contribueix a minimitzar els desequilibris territorials que els comporta la seva situació geogràfica. S'adjunta amb aquesta nota de premsa un document amb el llistat dels beneficiaris.