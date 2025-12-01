Roger Mas, a la FIL: «Verdaguer és comparable als grans poetes universals, encara que l'univers no ho sàpiga»

El pavelló barceloní de la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara ha celebrat aquest vespre un homenatge a Jacint Verdaguer, a qui ha batejat com "el poeta de l'ànima". El cantautor Roger Mas ha estat l'encarregat d'elevar aquesta figura clau de la literatura catalana. "És indiscutible que és el gran poeta romàntic nostre, i la talla de Verdaguer és comparable a la dels grans poetes de la literatura universal, encara que l'univers no ho sàpiga", ha defensat Mas, en una taula rodona amb Antoni Clapés, Laia Torrents i Josep Pedrals, moderats per Izaskun Arretxe. Cada dia de la fira s'homenatjaran tòtems de les lletres catalanes, com Montserrat Roig, Carmen Balcells, Joan Brossa, Ana María Matute o Manuel Vázquez Montalbán.
El cantautor Roger Mas, que també oferirà un concert amb la Cobla Sant Jordi aquest dilluns a Guadalajara, ha reivindicat que el poeta i mossèn català "va ser molt ambiciós, va fer servir una llengua que en el seu moment era molt popular i que, encara ara, és molt natural". Segons el músic, Verdaguer "feia aquesta cosa de tocar el terra i el cel, el drama, la lluita entre el capellà i l'ego romàntic, entre la tragèdia i l'èpica". I ha reblat: "Verdaguer és grandíssim. No es pot dir a la lleugera que no t'agrada. Amb una obra tan extensa i variada, qualsevol pot trobar un poema o vers que trobi indiscutible, segur, qualsevol persona".
El poeta Josep Pedrals ha recordat al públic mexicà com, fa poques setmanes, Rosalía va emocionar-se amb el 'Virolai', escrit per Verdaguer, cantat per l'escola Montserrat. "És un senyor que té un recorregut molt interessant, des del més èpic que escriu poemes meravellosos com l'Atlàntida i el Canigó, i després està el Verdaguer més franciscà, que li permet fer aquest canvi de rasant", ha sostingut Pedrals.
El també poeta Antoni Clapés l'ha descrit com "el primer professional de la literatura catalana", i que malgrat fer llibres populars "es guanya bé la vida perquè en ven molts". Per la seva part, Laia Torrents, del col·lectiu Cabosanroque, ha admès que va arribar a Jacint Verdaguer "sense voler", a través d'un altre gran poeta, Enric Casassas, que va recopilar-ne els textos.
La moderadora de l'acte, Izaskun Arretxe, ha recordat com Jacint Verdaguer va ser "popular" i "proper", i mostra d'això van ser les 300.000 persones que van acompanyar el seu seguici funerari l'any 1902. També ha destacat com va ser de prolífic, amb una trentena d'obres. Se l'ha descrit com un personatge "amb moltes capes i complexitats", però el més gran dels poetes de la literatura catalana.