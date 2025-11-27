Solsona porta al Ple un pressupost de 12,7 milions amb un increment de les inversions del 22 % 

L'equip de govern municipal de Solsona (ERC i ApS-CUP) presenta un pressupost per al proper exercici de 12,7 milions deuros, un 5 per cent superior al d'enguany, dels quals 1,4 milions es destinen a inversions, que augmenten un 22,3 per cent. La construcció de la nova deixalleria, que ja figurava en el pressupost anterior -la licitació va quedar deserta i se n'han readaptat el projecte i els preus,- és la inversió més elevada, amb un 930.000 euros. Aquest serà el principal punt de l'ordre del dia del Ple ordinari de novembre, aquest dijous a dos quarts de vuit del vespre.
L'alcaldessa, Judit Gisbert, destaca que "s'intenta augmentar totes les partides en què hi ha marge, especialment les que van destinades a les persones, sempre tenint en compte l'equilibri pressupostari que ens regeix". Igualment, recorda que "hi ha capítols que condicionen bona part del pressupost", com el de les remuneracions del personal, que ascendeixen fins als 4,6 milions (més del 36 %).
Així, en les despeses en béns corrents i serveis, les activitats d'Infància augmenten un 18 %; els programes i activitats de Drets Socials, un 9,25 % i Cultura, un 6,7 %, sobretot per festes, tradicions i actes culturals i el programa d'activitats de la Biblioteca Carles Morató. La regidoria de Cultura també veu incrementada la dotació dels convenis fins als 134.000 euros en previsió de l'actualització de l'acord amb el Carnaval de Solsona.
La dotació de Governació augmenta un 73 % per la renovació de les armilles del cos i el manteniment de les pilones i els lectors de matrícules. També s'engruixeix un 13,3 % l'assignació pressupostària de Comunicació perquè s'hi afegeix una partida per a transparència. Per contra, disminueix un 16,3 % la consignació de Desenvolupament Local, de forma supeditada a la resolució de subvencions que ha de rebre l'Agència de Desenvolupament Local.
Al capítol d'inversions, la nova deixalleria té reservats 930.000 euros; les millores a la xarxa d'abastament daigua, 322.000; el proper pressupost participatiu, per a dos exercicis, 100.000; la construcció de nínxols nous al cementiri, 75.700, i habitatge, 14.740, amb previsió que aquesta última dotació es pugui ampliar al llarg de lany.
Modificació de crèdit
En la sessió d'aquest dijous també es votarà la quarta modificació de crèdit d'aquest any. D'una banda, es proposa transferir 129.200 euros del fons de contingència per finançar despeses corrents d'aquest any que han tingut un cost superior a l'inicial ment pressupostat. De l'altra, es vol reassignar un fons genèric de 85.000 euros per a instal·lacions esportives a inversions per a la instal·lació de gespa i una coberta a la pista 1 de pàdel del complex poliesportiu municipal pel qual també s'incorpora l'aportació per conveni del Club Tennis i Pàdel Solsona, una nova senyalització del Vinyet i millores en l'enllumenat.
Delegació a l'OAGRTL
En l'ordre del dia del Ple també hi ha la delegació a l'Organisme de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida de les facultats de recaptació executiva de les sancions per infraccions de l'Ordenança de convivència ciutadana per guanyar eficàcia en la gestió d'aquests cobraments. Fins ara, l'Ajuntament solsoní ja hi té delegades la recaptació de les sancions de trànsit, els impostos, la taxa de guals i l'executiva d'aigua, escombraries i clavegueram.
Daltra banda, aquest dijous la corporació també ha de ratificar la modificació dels estatuts que regeixen la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès, ja aprovada pel plenari d'aquest ens, per permetre l'entrada de l'Ajuntament de la Coma i la Pedra, que va sol·licitar adherir-shi.
Els plens municipals de Solsona es poden seguir en directe per Solsona FM i per mitjà de la xarxa social X.
Ordre del dia Ple 27/11/2025:
- Aprovació de les actes de les sessions anteriors
- Aprovació del pressupost per a l'exercici 2026, les seves bases d'execució i la plantilla de personal
- Ratificació de la modificació dels estatuts que regeixen la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès per la incorporació d'un nou membre
- Delegació de les facultats de recaptació executiva de les sancions per infraccions de l'Ordenança de convivència ciutadana a favor de l'OAGRTL de la Diputació de Lleida
- Modificació de crèdit 4/2025
- Informes i resolucions: informes econòmics financers del tercer trimestre del 2025
- Precs i preguntes