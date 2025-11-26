Solsona repartirà 650 euros entre els tres millors aparadors nadalencs

El desembre els carrers més comercials de Solsona tornen a vestir-se de llum, color i creativitat. És una època de l’any en què molts aparadors es transformen en finestres obertes a l’esperit nadalenc amb petits escenaris que conviden a passejar i sentir el batec del comerç local. En aquest context, la regidoria de Desenvolupament Local convoca el XVIII Concurs d’aparadors per Nadal de Solsona, que repartirà 650 euros entre les tres millors composicions.
El certamen, coordinat per l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar), té com a objectiu reconèixer aquells establiments a peu de carrer que contribueixen a ambientar l’atmosfera festiva de carrers i locals de la ciutat i participen, així, en la dinamització dels eixos comercials. La temàtica dels aparadors, com sempre, se centrarà en les festes nadalenques.
El format de la composició és lliure i cal situar-la a l’aparador en un punt visible des del carrer almenys entre els dies 5 i 26 de desembre. Igual que en les edicions anteriors, el jurat valorarà tres criteris: l’impacte visual –atractiu de l’aparador, capacitat d’atenció i seducció comercial–, l’originalitat i creativitat –materials, sorpresa estètica i singularitat– i la coherència amb la botiga. Faran de jurat, com l’any passat, membres de la Comissió de Reis de Solsona.
Es reconeixerà el primer classificat amb 300 euros, el segon amb 200 i el tercer, amb 150 euros. Els premis s’entregaran en forma de targeta de compra per a utilitzar als establiments adherits i contribuir a dinamitzar la xarxa comercial local. El veredicte es farà públic el dia 22.
Inscripcions fins al 3 de desembre
Els establiments que vulguin participar al concurs s’hi han d’inscriure en línia mitjançant aquest enllaç fins al 3 de desembre i els aparadors s’hauran de mantenir com a mínim fins al 26 de desembre. El jurat en farà la valoració entre els dies 5 i 20 de desembre. Als participants se’ls facilitarà un distintiu que caldrà col·locar de manera visible. Les bases íntegres de la convocatòria es poden consultar aquí.
Una trentena de participants l’any passat
A fi de contribuir a donar notorietat a les botigues participants, es difondran per xarxes socials vídeos curts i un mapa. L’any passat, van prendre-hi part 29 establiments, d’entre els quals van obtenir les valoracions més altes del jurat els aparadors de Jordi Vilar, La Vinícola i Fruits Taribó, per aquest ordre.