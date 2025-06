Un nou incendi al Solsonès, aquest cop a Biosca

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han estabilitzat aquest dimecres a la tarda un incendi de vegetació que cremava a Biosca, al Solsonès, des de les 15.55h.

Les flames, que les hauria provocat un camió que ha quedat totalment calcinat, han afectat diversos camps de rostoll de la zona. La ràpida actuació dels diversos membres del cos, que hi ha treballat amb una vintena de dotacions (quinze camions, tres helicòpters i dos hidroavions), ha impedit que el foc continués cremant.

Les flames han calcinat, segons l'aproximació que n'han fet els Agents Rurals, unes 2,5 hectàrees de sòl agrícola.

Estabilitzem un incendi de vegetació a Biosca (avís 15.55h @112). Ha cremat un camió i ha afectat diversos camps de rostoll. Hem prioritzat treballar els flancs per tal que no s'obrís en altres camps, el cap ha quedat ancorat a la carretera



Els Bombers han decidit atacar primerament els flancs, i d'aquesta manera evitar que el foc pogués estendre's per la zona, on hi havia una important concentració de camps agrícoles. A més, la carretera que hi dona accés ha actuat de tallafoc i ha ancorat el cap de l'incendi.

A partir de la nit, i amb el foc controlat, els bombers han deixat quatre dotacions per vigilar la zona i evitar que revifés l'incendi, uns efectius que continuaran aquest dijous al matí per seguretat.