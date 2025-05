El 27è Zoom de la Fira de Sant Isidre de Solsona ha comptat amb 18 participants, 7 més que en l’edició anterior

El concurs de fotografia Zoom Fotogràfic de la Fira de Sant Isidre atorgarà aquest dissabte, 24 de maig, a partir de les 6 de la tarda, al pati gòtic del Consell Comarcal del Solsonès, els premis corresponents a la vint-i-setena edició del certamen.

Després de la deliberació del jurat, els guanyadors i guanyadores han estat els següents:

Temes de la Fira

– Firataire – Albert Obradors

– Trobada de súper cars – Marc Villarrubias

– Espai Sant i Sidra – Xavier Segués

premi Firataire-Albert Obradors



premi súper cars-marc villarrubias



premi espai Sant-Sidra-Xavi Segues



Tema Solsona

– Finestres – Aleix Casafont

premi finestres-Aleix Casafont



Tema UBIC

– Producte de les botigues de la UBIC – Mireia Ribalta

premi UBIC-Mireia Ribalta



Millor col·lecció – Albert Caelles

Millor col·lecció infantil – Oriol Montilla

Els premis del concurs, organitzat per Foto Resol amb la col·laboració de la UBIC Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès, seran aportats per aquestes dues entitats. El Consell Comarcal concedirà un premi en metàl·lic de 60 euros per a cada guanyador o guanyadora de les diferents temàtiques específiques, i de 100 euros per a les millors col·leccions. Pel que fa al premi UBIC, consistirà en un val de compra de 100 euros per utilitzar als establiments associats.

L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el dissabte 24 de maig a les 18 h al pati gòtic del Consell Comarcal del Solsonès.