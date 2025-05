Gran èxit a la xerrada sobre els CAEs realitzada a la Fira de Sant Isidre de Solsona

Aquesta conferència va ser organitzada per la Xarxa d'Oficines per la Transició energètica del Gremi d'Instal·ladors del Bages, Berguedà i Moianès, en col·laboració amb la resta d’oficines de transició energètica del territori.

L'acte formava part dels esdeveniments de la Fira de Sant Isidre, on van assistir i presentar el col·loqui l'Ignasi López de l'Oficina Comarcal per la Transició Energètica i el Ferran Soler, director del gremi d'instal·ladors del Bages, Berguedà i Moianès.

Hi van intervenir i participar: Antonia Sentías de l'Icaen, Guillem Reig d'Electra del Cardener, Ferran Arumí de Leyton i Nacho Satué de Applus.

L'esdeveniment anava adreçat a empreses i professionals del sector instal·lador, ja que aquests són els agents que promouran els esmentats certificats d'estalvi energètic entre empreses i particulars perquè se'n puguin beneficiar amb un clar retorn econòmic.

Un CAE, és un certificat d'estalvi energètic que garanteix i acredita que després de portar a terme una actuació d'eficiència energètica, s'ha aconseguit una millora en el consum energètic estalviant energia.

La Xarxa d'Oficines per la Transició energètica del Gremi d'Instal·ladors continuarà organitzant diverses conferències per donar a conèixer que és un CAE, com s'aplica i quin és el seu funcionament per tota la Catalunya Central. La pròxima jornada serà a l'oficina que la mateixa xarxa té a Berga. Per a més informació otebergueda@gbb.cat.

Segons Ferran Soler, director del gremi d'instal·ladors del Berguedà, Bages i Moianès: "Els CAEs són una fórmula revolucionària de gestionar els recursos, per tal de fer-los arribar als propietaris que millorin l’eficiència energètica de les seves llars i empreses. Fins i tot, es poden calcular abans de realitzar l’actuació per tal de ser comptabilitzats en el pressupost, i des del gremi i la nostra xarxa d’oficines de transició energètica assessorem les empreses perquè puguin comptabilitzar els CAEs dels seus clients."