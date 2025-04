Les cròniques del CB Solsona  

SÈNIOR FEMENÍ

CB Solsona 63-45 Manresa

Rebíem les manresanes en el penúltim encontre de la temporada. Les del Bages són sempre un equip complicat i ben treballat, motiu pel qual calia activitat i concentració des de l'inici del partit.

Així, les nostres jugadores van mantenir el control en el marcador durant els dos primers períodes, i van arribar al descans amb avantatge de 12 punts, 31-19. Les manresanes, però, van capgirar la tendència i, gràcies a una defensa zonal, retallaven diferències. 42-35 al final de tercer quart.

Finalment, l'encert en el tir exterior ens feia tornar a controlar el partit. Al final, victòria, 63-45. Seguim.

SOTS-20 MASCULÍ

CB Gavà 75-72 CB Solsona

Parcials (9-22 / 27-39 / 48-46 / 63-63 / 75-72)

Els sots-20 del Solsona es desplaçaven a Gavà per jugar la 25a jornada del campionat contra un equip que portava 12 victòries consecutives. En la primera part, els solsonins van ser capaços de fer la millor defensa de la temporada, anul·lar completament l'atac dels visitants i desplegar un joc ofensiu que els feia agafar unes diferències importants al marcador.

Per contra, el tercer quart va ser molt dolent: els jugadors del Gavà, gràcies a una defensa asfixiant al límit del reglament, van dominar el ritme del partit i van eixugar la diferència amb un parcial demolidor.

El darrer quart va ser molt igualat, amb intercanvi de cistelles i bon encert en els llançaments de tir lliure, que duia el partit a la pròrroga amb els jugadors solsonins al límit de les seves forces. La pròrroga es va decantar per l'equip local amb un final que aquesta vegada va sortir creu.

Vam viure un partit d'una intensitat altíssima. Els jugadors s'han de sentir orgullosos del treball que han fet, si bé en sortim amb aspectes a millorar per al darrer encontre de la fase regular, en què rebrem el cuer de la categoria.

L'equip està entrenant molt bé després de les vacances de setmana Santa. S'ha de seguir treballant per afrontar en les millors condicions la fase final que disputarem el cap de setmana de fira a Solsona. Som-hi, nois!

JÚNIOR MASCULÍ A

Pia Sabadell 55-44 CB Solsona

Partit a Sabadell per estar orgullós d'aquest equip. Al principi vam sortir freds i amb molt desencert de cara a cistella que va fer que acabéssim el primer quart amb només un punt a favor (10-1).

A l'inici del segon quart semblava que tot seguiria igual i ningú creia en sí mateix. Però després d'un parell de bones defenses, l'equip va començar a confiar i tot va fluir una mica més (19-11).

La segona part va tenir un color clarament solsoní. La defensa en zona agressiva, les penetracions i els triples ens van donar una empenta emocional, i ala'altre equip li van entrar els dubtes i la por... fins a imposar-nos en el tercer quart per 11-17.

Lúltim quart va ser una muntanya russa d'emocions, fins a arribar a estar a només sis punts de diferència, ajudats per una molt bona defensa, sent agressius en el rebot defensiu i corrent al contraatac Però l'esforç ens va passar factura i el criteri arbitral ens va acabar de descentrar (15-15).

El millor de tot és que vam lluitar fins al final sense importar el marcador amb un resultat final de 55 a 44. En definitiva, bon partit en general en què ningú podrà dir que els jugadors no es van esforçar.

CADET FEMENÍ A

CB Solsona 70-53 Molins

Victòria que certifica l'accés a la fase final. Contra el Molins teníem l'oportunitat d'assegurar matemàticament la segona plaça.

Les solsonines van sortir molt concentrades i amb ganes de tenir un partit tranquil. Ben aviat vam prendre el control del marcador i arribàvem al final del primer quart amb set punts d'avantatge i una anotació alta, 26-19.

Malgrat els intents de les visitants per retallar les diferències, les nostres jugadores van continuar ampliant-la, amb una defensa agressiva i un joc fluid. 40-28 al descans. 58-38 al final del tercer quart.

Només a l'inici de l'últim període, les jugadores del Molins van poder retallar una mica les diferències, sense que les solsonines patissin en cap moment per la victòria. Al final, 70-53 i celebració per l'accés a les fases finals que disputarem a Castelldefels el cap de setmana del 24-25 de maig.

Seguim.

CADET FEMENÍ B

CB Solsona 76-41 CB Igualada CFC

Dissabte les jugadores del CB Solsona van fer un partidàs a casa contra l'Igualada. Des del primer moment, les solsonines van portar el ritme del partit. Van ser molt actives en atac, movent bé la pilota i trobant bones opcions per anotar.

Les locals també van mostrar molta solidesa en defensa, pressionant, robant pilotes i fent que l'Igualada no pogués jugar amb comoditat. Aquesta bona defensa ens va permetre generar ràpids contraatacs i sumar punts fàcils.

Les taronja-i-negres van saber mantenir la calma quan les rivals intentaven reaccionar, i van ser capaces de tornar a imposar el ritme cada vegada que feia falta.

Ara toca seguir treballant amb la mateixa actitud per continuar millorant i gaudint. Enhorabona a totes les jugadores.

CISTELLA BAIXA

MINI FEMENÍ

CB Solsona 79-29 CB Cerdanyola Blanc

El cap de setmana passat, les jugadores del mini femení van jugar a casa contra el Cerdanyola Blanc. A la primera volta havien perdut només d'un punt, així que aquest partit prometia ser molt intens.

L'encontre va començar molt bé per a les solsonines, que des del primer moment van jugar amb ritme i energia tant en atac com en defensa. Van moure molt bé la pilota i van trobar bones opcions de tir, fins a aconseguir posar-se ràpidament per davant amb un clar 10-2 al primer quart.

Mini Femení CB Solsona

Lluís Closa

Durant el segon i tercer períodes, el domini va ser encara més gran. Gràcies a una defensa molt forta, van provocar moltes pèrdues de pilota a l'equip rival, i van aprofitar els contraatacs per seguir sumant punts i ampliar la diferència.

En el tram final del partit, el CB Solsona va continuar jugant amb molta intensitat i bona actitud. Tot i tenir una gran avantatge, les jugadores van seguir lluitant, ajudant-se entre elles i demostrant un gran esperit dequip. El marcador final de 79 a 29 reflecteix el gran esforç i treball de totes.

Ara toca seguir entrenant amb les mateixes ganes per acabar la temporada amb molt bones sensacions!