Menys robatoris i més seguretat: així actuen els Mossos al món rural

Els Mossos d’Esquadra del grup de Mollerussa-Borges Blanques s’han convertit en una peça fonamental per garantir la seguretat al món rural, on la sensació d’aïllament i vulnerabilitat pot ser més acusada. Amb una acció policial basada en tres eixos principals —atenció a la víctima, relació amb la comunitat i proximitat—, els agents despleguen una tasca que va molt més enllà de la reacció davant d’un delicte.

L’atenció a les víctimes, especialment en casos de violència de gènere, és un dels pilars de la seva feina. Però també ho és l’educació i la prevenció. En aquest sentit, les xerrades informatives als centres educatius i el repartiment de cartelleria als municipis, com als molins de les Garrigues, són estratègies que tenen un fort impacte: “Amb l’experiència que tenim, podem donar consells molt útils”, expliquen els agents.

Aquest treball de fons té resultats palpables: els delictes en l’àmbit agrari s’han reduït un 26,3% a la zona del Pla d’Urgell i les Garrigues. En concret, els robatoris amb força han caigut un 22,6% en el darrer any. Però no es tracta només de xifres: darrere hi ha una tasca d’investigació i prevenció minuciosa.

Un exemple rellevant és la recuperació d’un tractor robat a Vilanova de Bellpuig i localitzat, ja desmuntat, a Arbeca. També destaca la troballa de 31 pales de reg, valorades en 6.000 euros, que van provocar la pèrdua de 15 milions de litres d’aigua en només vuit hores. Sovint, la clau és revisar deixalleries o controlar furgonetes amb ferralla, com en el cas d’un vehicle on es van descobrir eines robades per valor de 10.000 euros.

Els Mossos insisteixen en la importància de denunciar qualsevol sospita. “La gent no ha de ser tímida. Si es denuncia, podem actuar amb més precisió”, afirmen. Donen sis consells per evitar els robatoris:

1. Marcar eines amb productes indelebles i fer-ne fotografies: aquest pas permet identificar fàcilment el material robat i demostrar-ne la propietat. Els productes indelebles, com retoladors especials o gravats amb làser, dificulten la revenda il·legal. Les fotografies serveixen com a prova visual i ajuden a la seva localització en cas de pèrdua o robatori.

2. No deixar material valuós en llocs aïllats: guardar maquinària, eines o fertilitzants en espais apartats o sense vigilància augmenta el risc de robatori. Cal buscar espais tancats i segurs, preferentment amb control d’accés o amb presència habitual de persones.

3. Instal·lar càmeres, alarmes i focus amb sensors de moviment: la videovigilància i la domòtica són aliades importants. A més de dissuadir els lladres, proporcionen enregistraments que poden ser claus en una investigació. Els focus amb sensor activen la llum quan detecten moviment, alertant el propietari i posant en alerta l’intrús.

4. Avisar del pas de vehicles o persones sospitoses i apuntar-ne les matrícules: qualsevol moviment estrany o presència poc habitual ha de ser comunicat a la policia. Anotar la matrícula, la marca i el color del vehicle, així com l’hora i el lloc, pot ser determinant per identificar sospitosos o seguir-ne el rastre.

5. Davant la presència de lladres, no enfrontar-s’hi: cal trucar el 112: la seguretat personal és prioritària. Intentar aturar un lladre pot ser perillós. Cal allunyar-se, evitar el contacte i avisar immediatament els serveis d’emergència, proporcionant tota la informació possible.

6. Preservar l’escena del robatori per facilitar la tasca investigadora: no tocar ni moure res fins que arribin els agents. Qualsevol empremta, objecte fora de lloc o rastre pot ser clau per a la investigació. Mantenir intacta l’escena facilita la feina dels Mossos i augmenta les possibilitats de resoldre el cas.

La tecnologia domòtica és, cada cop més, una aliada. Aporta seguretat i, alhora, informació útil per a la investigació. Amb tot, els Mossos d’Esquadra de Mollerussa-Borges Blanques continuen treballant per enfortir la confiança entre ciutadania i policia, consolidant-se com un referent de proximitat, servei i compromís amb el món rural.