Les piscines municipals de Solsona obren les inscripcions de la 42a Hora de Resistència de Natació

El proper dissabte 12 de juliol a les onze del matí, els amants de la natació tenen una cita a les piscines municipals de Solsona. S’hi celebrarà l’Hora de Resistència, que enguany arriba a la quaranta-dosena edició. Aquesta clàssica prova, participada per nedadors i nedadores de totes les edats, manté la data el segon dissabte d’aquest mes després de l’èxit de l’estiu passat, amb rècord d’equips. Aquest dijous se n’obren les inscripcions, que són gratuïtes.

El funcionament de l’Hora de Resistència de Natació és el mateix de cada any: equips mixtos de quatre persones hauran de nedar la màxima distància possible durant una hora fent la piscina d’ample amb relleus de 42 metres.

L’estiu passat es va assolir el rècord de participació en quinze anys amb catorze grups, que en part s’atribueix a l’avançament de la prova en el calendari –anteriorment, se solia organitzar a final de mes.

Aquesta activitat, que ja és tradició en l’estiu solsoní, es concep més com una festa de la natació que com una prova competitiva, i s’hi vol fomentar la participació transversal de famílies, colles d’amics i nedadors. Com sempre, s’organitza en dues categories, la de menors de 16 anys i la de majors d’aquesta edat.

Es repartiran premis entre els tres primers equips classificats de cada categoria, el grup amb la mitjana d’edat més elevada i el més jove. Els millors resultats es recompensaran amb esmorzars, material esportiu i lots de productes locals.

Les inscripcions, obertes fins al dia 11, es duen a terme a les piscines municipals, presencialment, per telèfon al 973480051, o bé per correu electrònic a piscinesmunicipalssolsona@gmail.com. L’Hora de Resistència de Natació és una iniciativa de la regidoria d’Esports i ESCAMN i té la col·laboració d’El Ral, Pastisseria El Passeig, L’Espetec, Tàndem Solsona i Carnisseria Teresa.