Les piscines municipals es mullen per l'esclerosi múltiple

Aquest diumenge, 6 de juliol, les piscines municipals de Solsona se solidaritzaran, un any més, amb la campanya “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”. Per això la recaptació de les entrades d’aquest dia es destinarà íntegrament a la Fundació Esclerosi Múltiple.

La iniciativa, que ja arriba a la trenta-dosena edició, té per objectiu recaptar fons per oferir serveis de neurorehabilitació i per destinar a la recerca. Es contribueix, així, a pal·liar l’impacte d’una malaltia neurològica incurable que es calcula que afecta unes 9.000 persones a Catalunya.

Igualment, els usuaris i usuàries de les instal·lacions podran adquirir productes solidaris de la campanya, com tovalloles, samarretes, gorres i necessers. L’any passat es van recaptar 347 euros.