Les cròniques dels partits del CB Solsona

CISTELLA ALTA
SÈNIOR FEMENÍ
El sènior femení del CB Solsona cau a domicili davant el Sant Nicolau (51-34)
Les del sènior femení del Solsona van perdre en el seu desplaçament a Sabadell davant el Sant Nicolau, en un partit que les solsonines afrontaven amb baixes importants que condicionaven el plantejament inicial. L'equip va tenir el reforç de jugadores d'equips inferiors, que van respondre de manera molt positiva i van aportar energia i compromís.
El Solsona va iniciar el partit amb un bon ritme i va mantenir la igualtat durant els primers minuts. Poc a poc, però, les locals van anar obrint forat al marcador, i es va arribar al descans amb un marcador vuit punts favorable a les sabadellenques (30-22).
El tercer quart va resultar determinant. La manca d'encert ofensiu de les taronja-i-negres, sumada a l'increment del ritme de joc per part del conjunt local, va permetre al Sant Nicolau obrir una escletxa significativa i deixar el partit pràcticament decidit (43-23).
El criteri arbitral, que va permetre nombrosos contactes, va dificultar el desenvolupament del joc habitual del Solsona. Malgrat tot, l'equip no va perdre la competitivitat en cap moment. En l'últim quart es van veure accions de qualitat, amb una bona circulació de pilota, una selecció adequada de les opcions ofensives i algunes variants defensives amb què es va contenir el marcador i es va guanyar el parcial final.
Malgrat la derrota final, acabem amb sensacions positives pel caràcter, l'esforç i la resposta col·lectiva de les jugadores en un context clarament advers.
SÈNIOR MASCULÍ B
CB Solsona B 78-57 CB Vilatorrada B
Victòria plàcida a casa del sènior B, diumenge passat, contra el Vilatorrada, un dels equips cuers de la classificació. Els solsonins sortien amb bon ritme els primers minuts, però les ganes rivals de sumar un triomf a la desesperada mantenien el partit igualat.
De seguida, però, els locals van prémer l'accelerador i van agafar una renda de 10 punts al descans. A partir d'aleshores, la bona defensa i l'encert en atac van sentenciar el partit. Victòria amb bones sensacions que serveix per trencar la mala ratxa de partits perduts.
SOTS-20 MASCULÍ
CB Solsona 79 -49 CE Sant Nicolau
(Parcials: 24-13 / 45-25 / 58-36 / 79-49)
Diumenge, el sots-20 masculí del CB Solsona va tancar la primera volta de la competició amb una còmoda victòria davant el CE Sant Nicolau per 79 a 49, en un partit plàcid que va evidenciar el domini local de principi a fi. Tot i un inici amb alguns dubtes de cara a cistella, els solsonins van imposar progressivament el seu ritme i superioritat tant en atac com en defensa.
El primer quart (23-14) va servir per assentar les bases del triomf, amb un conjunt taronja sòlid darrere i cada cop més encertat en atac. Al segon període, els locals van fer un pas endavant i van ampliar diferències amb un parcial clar, i van deixar el partit ben encarrilat.
A la represa, el guió no va variar. Els taronja-i negres van continuar controlant el joc, dominant el rebot i castigant les errades del rival, i es va arribar al final del tercer quart amb un clar 58-36. En l'últim període, els solsonins no van aixecar el peu de laccelerador i van arrodonir el marcador fins al definitiu 79-49.
Victòria clara i sense ensurts per a un sots-20 que demostra un domini total i absolut, i que tanca la primera volta amb un balanç molt positiu d'11 partits guanyats i només quatre de perduts.
CADET FEMENÍ
Victòria treballada del cadet femení del Solsona a Súria (49-51)
Victòria important, diumenge a la tarda, del cadet femení del CB Solsona en la seva visita a la pista del Súria, en el primer partit de la fase regular d'aquesta temporada. El duel va ser molt intens i igualat, però les solsonines van mostrar un alt nivell d'intensitat durant tot el partit, especialment en defensa.
Des del primer moment, la defensa a tota pista del Solsona va incomodar molt les locals i va permetre a les visitants agafar avantatge en el marcador. Al final del primer quart, les solsonines ja dominaven per 10-16, i la dinàmica es va mantenir en el segon període, fins a arribar al descans amb un resultat favorable de 21-28.
A la represa, però, el partit va canviar de guió. Les jugadores taronja-i-negres es van relaxar en excés i el Súria va augmentar la pressió defensiva, va córrer millor el contraatac i va aconseguir capgirar el marcador. Al final del tercer quart, les locals manaven per 34-32.
L'últim període va ser vibrant i ple democió. El Súria no va abaixar el ritme en cap moment i mantenia una pressió elevada. Tot i això, les solsonines van saber reaccionar amb personalitat. Quatre triples en el tram final van permetre primer igualar el partit i, posteriorment, posar-se per davant en un desenllaç molt ajustat. Amb sang freda en els últims segons, el cadet femení del Solsona va saber gestionar l'avantatge i assegurar una victòria molt valuosa per 49-51.
INFANTIL FEMENÍ
Jorbà Solà-CB Igualada 66-81 CB Solsona
Partit intens de les solsonines de l'infantil femení a casa del CB Igualada, dissabte al matí. El primer quart va ser molt enèrgic i amb un ritme ofensiu alt. Les locals van començar ben concentrades i per un moment van agafar un lleuger avantatge de sis punts. Les solsonines van entrar al partit a la meitat del segon quart aplicant bé la defensa i amb criteri a l'atac per acabar a dos punts de distància (25-23).
La defensa del segon quart va canviar la dinàmica del partit. Es va pressionar a tota pista i les taronja-i-negres van robar moltíssimes pilotes, amb contraatacs clars que van deixar les locals sense resposta. De 25 punts encaixats al primer quart a només set en el segon (7-20).
La represa del partit va ser una continuació del segon quart. Les visitants van prémer l'accelerador en defensa i no deixaven jugar les de l'Igualada. La diferència al marcador era de 17 punts i tot semblava cara avall... fins que l'esforç físic va començar a passar factura a les visitants. Temps mort de les solsonines per reordenar idees i defensa, però no va ser suficient i les locals van aconseguir reduir la diferència a menys de deu punts. Segon temps morts per descansar i, ara sí, el conjunt taronja va poder tornar a robar pilotes i mantenir una diferència còmode en el marcador (21-21).
L'últim quart va començar bé per a les locals, però les visitants van saber mantenir la calma i van tornar totes les cistelles rebudes al principi mantenint la distància per sobre dels 10 punts. Cal destacar l'encert en els tirs lliures i el llançament des de la línia de 6,25 del Solsona (13-17).
Partit per estar-ne contentes i orgulloses, on totes les jugadores van aportar bons minuts quant a estar a la pista.
INFANTIL MASCULÍ
CB Artés Negre 80-55 CB Solsona
Derrota de l'infantil masculí del Solsona el cap de setmana passat a la pista de l'Artés en el primer partit de la fase regular.
Des de l'inici del partit, l'Artés va dominar el ritme de joc, s'avançava en el marcador i agafava distància de seguida. Els visitants van tardar molt a poder anotar i això va marcar l'avantatge del rival durant tot el partit. 23-13 al final del primer període.
Tot i aquesta arrencada, el Solsona no va deixar de treballar i, després de corregir alguns aspectes ofensius i defensius, va anotar amb més facilitat, però no va ser suficient per retallar distàncies, 39-27 a la mitja part.
Durant la segona part, tot i l'intent dels taronges d'apropar-se en el marcador, l'Artés va seguir ampliant la distància. Tot i així, cal destacar l'esforç del Solsona, que no va abaixar els braços en cap moment i va anar millorant el joc durant el partit.
Matx que serveix per aprendre i copsar el nivell que ens trobarem durant la fase regular.
CISTELLA BAIXA
PREMINI
CB Solsona 25-53 l'Arboç
Dissabte el premini del Solsona va començar molt bé, amb intensitat i bon ritme tant en atac com en defensa. Des del primer moment va jugar en equip, movia bé la pilota i s'ajudava en totes les accions. El segon quart va ser una mica més fluix, amb algunes imprecisions que van permetre als de l'Arboç acostar-se al marcador.
Tot i això, els locals van mantenir una molt bona actitud defensiva, i van mostrar solidesa i concentració durant gran part del partit. Els va faltar carregar més el rebot, tant en atac com en defensa, i vigilar millor algunes passades, ja que va cometre errors que els va fer perdre pilotes fàcils.
En general, va ser un molt bon partit de tot l'equip taronja, amb esforç, compromís i bona defensa. En aquest partit, especialment, es felicita tots els jugadors per la seva gran feina. Seguim!
Fotos de Lluís Closa:
https://www.dropbox.com/scl/fo/eayk28wbroy7nsvb6orej/AKuHDiwBCJhUmQPdKa31T-Y?rlkey=4tld1vwu475lxyvfmspgumszl&dl=0
Fotos eleccionades, de Lluís Closa:
- El sènior masculí B trenca a casa la ratxa de partits perduts
-