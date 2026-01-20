El Baxi Manresa busca fer un pas gairebé definitiu a l'Eurocup

La millor medicina per guarir-se d'una dolorosa derrota és jugar un nou partit el més aviat possible. Amb aquest objectiu afronta el Baxi Manresa el partit d'Eurocup d'aquest dimecres contra el Neptunas Klaipeda (20.45h. Esport3). La victòria contra els lituans gairebé garantiria al conjunt de Diego Ocampo la classificació, com a mínim, per als vuitens de final de la competició europea. La igualtat que reflecteix el grup A fa molt difícil fer càlculs a l'haver-hi molts equips implicats. Només el Hapoel Jerusalem té garantida la primera posició. Cinc equips es troben separats per una sola victòria. I després, el mateix Neptunas Klaipeda i l'Aris de Salònica encara tenen opcions matemàtiques de classificació. Apart de guanyar, al Baxi Manresa li aniria bé fer-ho per més de tretze punts per assegurar-se el bàsquet average.
El Baxi Manresa comença contra el Neptunas Klaipeda una sèrie de cinc partits consecutius al Nou Congost entre l'Eurocup i la Lliga Endesa. Després dels lituans, visitaran el Bages el Morabanc Andorra, el Cluj-Napoca, l'Unicaja Màlaga i el Reyer Venècia. Ser forts a casa serà molt important per al futur més immediat de l'equip manresà.
Nacho Juan veu bé l'estat anímic dels jugadors del Baxi Manresa tot i la dura derrota del passat diumenge a Vitòria. L'ajudant de Diego Ocampo defineix l'Eurocup com "un repte" i més en els partits jugats com a local. El club manresà no ha actualitzat l'estat de la infermeria però el tècnic aragonès afirma que jugaran amb una ambició màxima.
El Neptunas Klaipeda ha mostrat la seva irregularitat durant tota l'Eurocup i reparteix victòries i derrotes a part iguals com a local i com a visitant. Els lituans han sumat tres victòries i quatre derrotes ja sigui jugant sota l'escalf de la seva afició o fent-ho lluny de la seva pista. Com a dades que mostren que el Neptunas Klaipeda és un equip totalment imprevisible, ho demostra que va caure derrotat per l'Slask Wroclaw i després ha sortit victoriós de les pistes del Bahcesehir i el Cedevita Olimpia.
El passat cap de setmana, va aconseguir el pas cap a les semifinals de la copa de Lituània després d'imposar-se clarament al Nevezis per 87-67. Aquest triomf va consolidar el resultat del partit d'anada que va ser de 87-76. Rihards Lomazs, que ja va estar a un gran nivell contra el Baxi Manresa al partit de la primera volta, va ser el màxim anotador amb 19 punts.
Juan defineix el Neptunas Klaipeda com "un rival diferent. És un equip molt coral que mou molt bé la pilota. El repte serà evitar que es vegin gaires jugadors involucrats i que depenguin de les individualitats. També caldrà tenir un bon nivell físic des del començament". Arnas Velicka i Rihards Lomazs són els dos jugadors més generadors. Els bàltics han incorporat recentment Karlins Silins, jugador que pot sonar pel seu pas pel Leyma Corunya la temporada passada.
Anne Panther (Alemanya), Christian Theis (Alemanya) i Nick Van Den Broeck (Bèlgica) arbitraran el partit.