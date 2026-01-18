Diego Ocampo repassa l'estat de la infermeria bagenca

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha repassat l'estat de la infermeria després de la dura derrota a Vitòria. Álex Reyes ha patit un cop al bessó que ha desencadenat una contractura. L'equip tècnic del Baxi Manresa ha decidit aturar el jugador per evitar una ruptura. L'abast de la baixa de l'aler extremeny és incert. Hugo Benítez es va fer un esquinç quan va caure damunt d'un company en un entrenament. El problema rau en què el base de Perpinyà ja va tenir problemes al mateix peu la temporada passada. Tampoc se sap quan estarà disponible. Al mateix entrenament, Agustín Ubal va caure a terra i es va fer mal al colze. Aquesta baixa tindrà una durada mínima de quinze dies. Eli Brooks es troba millor gràcies a un tractament conservador que estava rebent, però des del Baxi Manresa volen esperar fins dimecres per saber si pot tornar a jugar. I a Dani Pérez encara li queden tres setmanes per poder tornar a les pistes. Ocampo creu que en les lesions també hi ha una part de mental ja que un bon estat d'ànim ajuda en la recuperació. "Si el cap va bé, tot va més ràpid", ha expressat.
Fidel al seu estil, Ocampo creu que la dura derrota encaixada a Vitòria "ens ha de donar benzina de cara a dimecres. Amb els jugadors que tenim. I si són els júniors, dons els júniors. I sabem que l'afició farà aquest suport mental per ajudar-nos".
Malgrat la dura derrota, el tècnic del Baxi Manresa no dubta de l'actitud dels seus jugadors i es mostra tranquil amb el comportament dels seus jugadors ja siguin veterans com Pierre Oriola i joves com Gerard Fernández. El gallec valora l'aportació que fan els jugadors del planter i recorda que aquests jugaran "quan s'ho guanyin amb el seu treball. Aquests dies n'han jugat molts perquè hem de fer de la necessitat virtut i també perquè s'ho mereixen. Si no, hauríem jugat només amb nou o deu jugadors".
Pauli Paulicap també ha debutat amb la samarreta del Baxi Manresa. Ocampo l'ha vist bé tot i que ha jugat pocs minuts per la manca de ritme i de coneixement del joc de l'equip. Però la progressió del pivot ha estat de menys a més.
Paolo Galbiati creu que les baixes del Baxi Manresa han aplanat el triomf del seu equip
Paolo Galbiati ha començat la seva roda de premsa desitjant al Baxi Manresa que recuperi ben aviat els jugadors lesionats i bona sort de cara al partit del proper dimecres contra el Neptunas Klaipeda a l'Eurocup. També ha felicitat els seus jugadors per haver disputat "un partit molt seriós". L'italià creu que les baixes del rival han aplanat molt el camí al seu equip. L'entrenador local s'ha mostrat satisfet per a la classificació per a la Copa que ha definit com a "gran objectiu".