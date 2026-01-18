Un Baxi Manresa en quadre cau apallissat a Vitòria (130-85)

Partit sense història al Buesa Arena. A les dificultats de jugar sempre contra un equip del nivell del Kosner Baskonia, al Baxi Manresa se li ha afegit una allau de lesions. Álex Reyes pateix una lesió al soli de la cama dreta. Agustín Ubal té un esquinç al colze esquerre. I Hugo Benítez es va fer un esquinç al turmell al darrer entrenament. A tots aquests elements s'hi ha unit un encert espectacular en el llançament triple de l'equip local i una defensa molt fluixa per part manresana. Totes aquestes dades només poden conduir a una clara derrota del Baxi Manresa que ha viscut una de les jornades més dures de tota la temporada.
Retin Obasohan, Max Gaspà, Louis Olinde, Marcis Steibergs i Kaodirichi Akobundu-Ehiogu han format un quintet inicial del Baxi Manresa molt poc habitual. Rafa Villar, Trent Forrest, Gitys Radzevicius, Rodion Kurucs i Khalifa Diop han estat els cinc jugadors que ha triat Paolo Galbiati. Els bagencs han sortit sense complexes. Obasohan i Steinbergs exercien de veterans i absorbien la majoria de temps de possessió. Els deu primers punts del Baxi Manresa se'ls han repartit per meitats el belga i el letó (10-10, minut 4). El Kosner Baskonia ha començat a marcar les primeres diferències des de la llarga distància. Els alabesos han transformat quatre dels cinc primers triples que han intentat. El Baxi Manresa intentava no perdre pistonada malgrat que li costava més trenar els seus atacs. Poc a poc, els locals han començat a obrir forat amb una màxima de quinze punts de diferència. El Baxi Manresa ha aconseguit passar del 32-17 al 35-24. El quart ha servit perquè Pauly Paulicap debutés amb la samarreta bagenca. També ho ha fet testimonialment Guillem Naspler.
L'inici del segon quart ha estat desastrós per als interessos del Baxi Manresa. Un parcial de 8-0 situava els 19 punts de distància entre els dos equips i obligava Diego Ocampo a demanar temps mort. L'allau de triples locals no s'ha aturat. Gitys Radzevicius estava immaculat des dels 6,75. Al lituà se li afegien altres companys davant una defensa del Baxi Manresa que tampoc estava a un nivell que li permetés competir el partit. A manca de poc menys de tres minuts per arribar al descans, el Kosner Baskonia doblava el Baxi Manresa (66-33, minut 17). Els vitorians no s'han aturat i han seguit produint. La única nota positiva per als bagencs al segon quart ha estat un altre debut. Lucas Sánchez ha jugat els primers minuts a la Lliga Endesa i ha aconseguit sumar dos punts (74-42, minut 20).
El Kosner Baskonia ha continuat amb l'encert des de l'exterior. Per la seva part, el Baxi Manresa intentava mostrar una mica més de grapa. Amb més voluntat que encert. Com a mínim, els d'Ocampo carregaven de personals el seu rival i anaven a la línia de tir lliure amb un alt índex d'encert. Era la única faceta del joc en la que tenia uns números millors que el seu adversari. Per la resta, el Baxi Manresa era una joguina a mans d'un rival que vivia un plàcid partit. Els locals aconseguien el punt 101 quan encara quedava per disputar-se tot el darrer període (101-59).
Paulicap ha sumat una acció positiva col·locant un tap al començar el darrer quart. El contraatac ha acabat amb un triple de Ferran Bassas. Ocampo ha concedit minuts a Sánchez i el jove ho ha respost repartint dues assistències gairebé consecutives. Els locals també han semblat treure una mica el peu del gas i ja no anaven tant al rebot ofensiu. Paulicap, després d'una bona acció en què ha ballat amb el seu rival, ha sumat els seus dos primer punts amb el Baxi Manresa. Al final, 130-85 en una tarda per oblidar.
Incidències: Carlos Cortés, Raúl Zamorano i Andrés Fernández han estat els àrbitres del partit. Paulu Paulicap, Guillem Naspler i Lucas Sánchez han debutat a la Lliga Endesa amb la samarreta del Baxi Manresa. Amb la victòria, el Kosner Baskonia s'ha classificat per a la Copa. Els 23 triples anotats pels bascos igualen el rècord històric de la Lliga Endesa.