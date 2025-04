Un trist empat

Sota un fort xàfec que va durar ben bé un quart d’hora, va començar el partit del sènior A a les 5 de la tarda del 27 d’abril contra un rival directe, el FC La Seu d’Urgell. Hi va haver força expectació, fins i tot els del Llampec blau amb un bombo, però el marcador no es va moure. La forta defensa de cada equip es va imposar per damunt dels atacs de les davanteres.

La voluntat i la intensitat dels solsonins per a dominar els alturgellencs no van ser suficients per a doblegar un equip molt semblant als escapulats. El domini del joc va ser dels locals, ara bé les ocasions de gols van ser escasses. Els de la Seu van venir a pescar, com a mínim, un empat, i no van arriscar gaire en les seves incursions cap a la porteria contrària. Només amb córners i llargs serveis de banda es van apropar a la porteria de l’Albert Colell.

El CF Solsona elaborava el joc una mica més que els forasters. Si no eren els mateixos defenses els qui començaven la jugada, era el Sergi Vendrell o l’Aniol Serra els qui baixaven a rebre per a fer la passada cap a la davantera, però ni el Pau, ni l’Ilyas ni el Modestas no van aconseguir desbordar clarament els defenses. En el minut 16 una falta molt ben xutada pel Sergi Vendrell va ser rematada de cap pel Pau Vázquez i la pilota va passar per sobre del travesser. En el minut 22, un xut de l’Aniol va fregar la base del pal. En el 28 un servei de banda de l’Aniol va ser aturat pel porter, com també una falta xutada pel Sergi Vendrell a prop de la frontal.

L`Andreu Sances a punt de centrar la pilota

Víctor Pisa

Els llargs serveis de banda dels escapulats cap a l’àrea dels de la Seu es van incrementar en la segona part. Es van fer més jugades ben trenades perquè ja no plovia, tot i que la pilota encara no botava ni lliscava amb normalitat, la qual cosa va provocar algunes imprecisions en el control de l’esfèrica, en les passades i en els xuts a porteria. El Solsona va xutar unes quantes vegades de ben lluny per forçar la intervenció del porter alturgellenc. Els forasters, en canvi, no van obligar l’Albert Colell a fer estirades de mèrit. Poc temps abans que l’àrbitre xiulés el final del partit, que va ser jugat amb força esportivitat, hi va haver un seguit de jugades dinàmiques i intenses en què la pilota va córrer dins l’àrea visitant, però cap jugador solsoní no va tenir prou encert per a fer el gol que hauria suposat igualar en punts l’equip de la Seu d’Urgell.

Amb aquest empat el CF Solsona queda amb la mateixa puntuació que el Tremp, el qual es troba en posició de descens de categoria. Per acabar la temporada només falten tres partits: contra el Tremp, al camp de futbol municipal de Solsona; contra l’Agramunt, a fora, i contra l’Albi, a Solsona. És fonamental superar el Tremp. Ja es va guanyar al seu camp per un gol de diferència. Cal tornar-ho a fer aquest diumenge 4 d’abril a partir de les 5 de la tarda. ENDAVANT CLUB DE FUTBOL SOLSONA! ENDAVANT, SEMPRE ENDAVANT!

Al darrere, Modestas, Dídac, Marçal, Joel i Albert; al davant, Sergi Sánchez, Aniol, Adrià, Sergi Vendrell, Ilyas i Pau.

Víctor Pisa

FITXA TÈCNICA DEL CF SOLSONA:

EQUIP INICIAL: Albert Colell Riu, Sergi Sánchez Gómez, Joel Moreno de Toro, Adrià Barniol Rey, Marçal Cardona Simon, Dídac Espuga Montaner, Sergi Vendrell Pacheco, Aniol Serra Segués, Ilyas Dahmani Manssouri, Modestas Melnikas i Pau Vázquez Martínez.

JUGADORS SUPLENTS: Bernat Carrera Jounou, Ponç Plans Nadal, Jordi Solé Manent, Robert Ferrer Feixas, Hug Plans Nadal (56’), Arnau Valero Walters (70’) i Andreu Sances Mas (81’).

EQUIP TÈCNIC:

ENTRENADORS: Abel Martínez Martí i Ivan Romero Casafont

DELEGAT: Pol Ribes Tàpia