La Barra del Mia ...a l'ajuntament li cau la Grossa!!!! La Barra del Mia La Barra del Mia - Mia ARA A PORTADA Així serà el nou control d'accés de vehicles al nucli antic de Solsona que entra en vigor el gener Redacció Un cinquè premi de la Grossa de Cap d'Any cau a Súria Redacció Les millors innocentades solsonines Ramon Estany Montanyà El bisbe de Solsona demana rebutjar la violència, els enfrontaments i la polarització Ramon Estany Montanyà Catalunya prova el pi roig i el faig com a material de construcció Redacció Redacció Publicat el 31 de desembre de 2025 a les 17:48 Et pot interessar La Barra del Mia ... Solsona aprofita una trentena de noguers arrencats d'una finca privada... La Barra del Mia ... l'Ajuntament de Solsona rebrà 12'5 milions d'euros!!! La Barra del Mia ...nou cap, d'Esquerda Republicana a la comarca!!! La Barra del Mia El... tre-mec mec!!! La Barra del Mia ...Port del Comte... La Barra del Mia ....empestats!! ...a l'ajuntament li cau la Grossa!!!! · La Barra del Mia · Solsona SeccionsÚltimes notíciesAgendaSocietatCulturaPolíticaSuccessosEsportsEntrevistesReportatgesObituarisLa barra del MiaBranded contentOpinióMultimèdiaFotogaleriesVídeosPòdcastsDadesNewslettersTemàticsImpacteNextViure béCriarEl món de la teleNacióPolisEdicionsCatalunyaBaix MontsenyBerguedàCamp de TarragonaGarrotxaGironaGranollersLleidaManresaOsonaRipollèsRubíSabadellSant CugatTerrassaTerres de l'Ebre Iniciar Sessió Subscriu-t'hi Newsletter close Alta Newsletter Seleccioneu les newsletters que més us interessen i feu clic a 'Continuar'. En donar-te d'alta acceptes la política de privacitat. Les claus del dia per començar-lo ben informat, de dilluns a divendres Bon dia Nació L’anàlisi diària i algunes curiositats, de dilluns a dijous, de la mà de Ferran Casas; els divendres li agafa el relleu Oriol March amb La Setmanada El despertador Una mirada crítica i rigorosa a la crisi climàtica: cada dissabte per Arnau Urgell Impacte El resum analític (i àgil) de les tendències, viralitats i personatges de l'univers digital; quinzenal per Victor Rodrigo Nextletter Continuar close Iniciar sessió Iniciar Sessió Has oblidat la contrasenya? No tens compte a Solsona? Crea'n un gratis close Crear compte Periodisme en català, gràcies a una comunitat de gent com tu He llegit i entenc la política de privacitat Crear compte Recuperar contrasenya Introdueix l’adreça de correu electrònic amb la qual accedeixes habitualment i t’enviarem una nova clau d’accés. Recuperar contrasenya close