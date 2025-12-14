La Barra del Mia El... tre-mec mec!!! La Barra del Mia La Barra del Mia - Mia ARA A PORTADA L'Escola de Dansa de Solsona omple de solidaritat la Sala Polivalent Ramon Estany Montanyà La Diputació de Lleida millora el ferm de la carretera LV-4011, al municipi de Lladurs Redacció El Centre de Formació de Persones Adultes del Solsonès recapta més de 500 euros per La Marató Redacció Aquests seran els actes del cap de setmana de La Marató al Solsonès Ramon Estany Montanyà L'incivisme de la nit dels sopars d'empreses obliga a suspendre aquell dia el servei del porta a porta Ramon Estany Montanyà Redacció Publicat el 14 de desembre de 2025 a les 17:20 Et pot interessar La Barra del Mia ...Port del Comte... La Barra del Mia ....empestats!! La Barra del Mia ... l'ajuntament aprova el seu pressupost més elevat!! La Barra del Mia ...La pesta Porcina!!! La Barra del Mia Tornen a trobar el liró gris... Després de dècades!!! La Barra del Mia ...celebren una dècada d'impuls socioeconòmic!!! El... tre-mec mec!!! · La Barra del Mia · Solsona SeccionsÚltimes notíciesAgendaSocietatCulturaPolíticaSuccessosEsportsEntrevistesReportatgesObituarisLa barra del MiaBranded contentOpinióMultimèdiaFotogaleriesVídeosPòdcastsDadesNewslettersTemàticsImpacteNextViure béCriarEl món de la teleNacióPolisEdicionsCatalunyaBaix MontsenyBerguedàCamp de TarragonaGarrotxaGironaGranollersLleidaManresaOsonaRipollèsRubíSabadellSant CugatTerrassaTerres de l'Ebre Iniciar Sessió Subscriu-t'hi Newsletter close Alta Newsletter Seleccioneu les newsletters que més us interessen i feu clic a 'Continuar'. En donar-te d'alta acceptes la política de privacitat. Les claus del dia per començar-lo ben informat, de dilluns a divendres Bon dia Nació L’anàlisi diària i algunes curiositats, de dilluns a dijous, de la mà de Ferran Casas; els divendres li agafa el relleu Oriol March amb La Setmanada El despertador Una mirada crítica i rigorosa a la crisi climàtica: cada dissabte per Arnau Urgell Impacte El resum analític (i àgil) de les tendències, viralitats i personatges de l'univers digital; quinzenal per Victor Rodrigo Nextletter Continuar close Iniciar sessió Iniciar Sessió Has oblidat la contrasenya? No tens compte a Solsona? Crea'n un gratis close Crear compte Periodisme en català, gràcies a una comunitat de gent com tu He llegit i entenc la política de privacitat Crear compte Recuperar contrasenya Introdueix l’adreça de correu electrònic amb la qual accedeixes habitualment i t’enviarem una nova clau d’accés. Recuperar contrasenya close