Solsona diu adéu a la «Mercè de les injeccions»

La solsonina Mercè Miralles i Grifé, coneguda a moltes llars de Solsona com “la Mercè de les injeccions”, ha traspassat aquest diumenge als 102 anys d'edat. Amb arrels familiars a la Coromina (Cardona) desenvolupà principalment la seva vida a Solsona, una ciutat on es va dedicar a "facilitar la comunicació entre persones, a ajudar a curar solsonins, a cultivar les labors i manualitats, la lectura i l’escriptura, i a regalar afecte incondicional al proïsme” com explicava la nota de felicitació que va rebre fa dos anys de mans de l'alcaldessa de Solsona Judit Gisbert amb motiu del seu 100 aniversari.

Les generacions de solsonins i solsonines de més de 50 anys la recordaran a la Mercè per què anava de casa en casa a posar injeccions a domicili quan així ho prescrivia el metge de capçalera.

El funeral per la Mercè Miralles serà aquest dilluns 2 de juny a les 11 del matí a la Catedral de Solsona.