El jovent de Riner recupera la tradicional Festa de l'Adesiara

El municipi de Riner acollirà aquest dissabte la Festa de l’Adesiara, una festa recuperada per l’Associació de Joves de Riner que tindrà lloc a la Plaça Major del nucli de Freixinet amb diverses activitats festives, culturals i gastronòmiques. Aquesta celebració tradicional es va iniciar a finals del segle XIX i es va perdre a principis dels anys 70. L’any 2013 es va recuperar temporalment a través de l’Ajuntament de Riner i l’associació de Veïns de Freixinet, però el 2020 ja no es va fer a causa de la pandèmia. Cal recordar que la festa ha estat sufragada en part per la recaptació de la caragolada solidària organitzada per la FECOLL el 6 d’abril en el marc de la Fira de la Mel de Riner.

Engalanant l`escenari per la Festa de l`Adesiara

La principal novetat de l’Adesiara respecte a anteriors edicions és la celebració d’un dinar popular, que inclourà l’escatxiruta —una mena d’escudella típica de Riner— i caragols a la cassola cuinats segons 6 receptes tradicionals diferents de la zona.

La tradicional Escatxiruta

També cal destacar que, després de l’àpat, tindrà lloc el “Cabaret de pagès” de l’Esperanceta, una performance en la qual aquest personatge bufonesc originari del Pallars reflexionarà sobre les desigualtats i violències de les dones en el món rural a través d’un humor àcid i atrevit. La festa també inclourà una ballada de gegants, un taller de danses tradicionals, un sopar popular i el ball de nit, en el decurs del qual se sortejarà una panera amb productes de proximitat.

Ballada de gegants a l`Adesiara

Aquesta curiosa celebració, que té el seu precedent en l’antiga Festa de les Enramades, va ser batejada com Adesiara, que significa “abans i ara”, i és una combinació d’elements tradicionals barrejats amb altres de més actuals.

Cartell de la festa

L’Associació de Joves de Riner explica que l’Adesiara es fa la plaça Major de Freixinet “per tal de potenciar l’esperit de poble i donar vida a un espai desconegut per a molts” i que per a ambientar-la com l’antiga festa, “s’engalanarà la plaça amb rams de boix, palla i flors naturals i de paper elaborades prèviament”. També destaca que “tal com es feia antigament, se celebrarà el dinar amb tastets dels aliments preparats i cuinats tal com es menjaven al municipi de Riner a finals del segle XIX, però també amb tastets de caragols elaborats per la gent del municipi de la manera com es cuinaven en aquella època”.

La filosofia de la festa, segons l’associació, també passa per “crear un lligam entre els més joves i la gent gran, que farà que la trobada no sigui una simple festa, sinó una eina per crear una estreta relació entre ambdós col·lectius i per no deixar perdre unes receptes, unes tradicions i una cultura les quals cal conèixer i preservar”.

La recuperació de la jornada festiva, promoguda pels joves del municipi, compta amb el suport de l’Ajuntament de Riner i amb la col·laboració dels veïns i veïnes de Freixinet.