Confinats els pobles de Sanaüja i Ribelles per un incendi agrícola

Protecció Civil ha ordenat el confinament de Sanaüja i Ribelles (la Segarra) a petició dels Bombers per un incendi agrícola a la zona en el qual treballen 28 dotacions, sis de les quals aèries. S'ha enviat un missatge als telèfons de les persones que estan en aquesta àrea. L'avís és de les 14.30 hores.

El foc està a tocar de zona forestal i és on s'estan centrant més els esforços, ja que podria estendre's cap al Solsonès, que és on hi hauria més potencial. S'ha tallat també la C-1412a entre Ponts i Sanaüja. El foc està a un quilòmetre aproximadament dels nuclis urbans, però la decisió s'ha pres per precaució, especialment per les tempestes que hi ha a la zona, que fan que els incendis es pugui moure de forma erràtica.

Per ara, els treballs han permès millorar el flanc dret, que ja està ancorat a una pista, però hi ha focus secundaris al flanc esquerre. Tractors de pagesos ajuden en les tasques.

Protecció Civil demana a la població que no surti al carrer i que tanqui portes i finestres.