La Consellera Paneque inaugura les obres d'urbanització del nou polígon La Cort II de Cardona

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque i Sureda, ha anunciat la finalització de la urbanització del sector industrial La Cort II de Cardona. Ha afirmat “és un projecte per fer créixer el teixit empresarial del territori amb set parcel·les d'entre quatre mil i tretze mil metres quadrats”. La consellera considera que aquest polígon “és una bona notícia, perquè arrela en el territori, perquè Cardona es troba ben ubicada, i perquè els accessos i la C-55 fan que el lloc sigui apropiat”.

Ha explicat que l’aposta d’Incasol per aquest polígon de Cardona també s’ha donat perquè “es troba en una zona estratègica gràcies a estar ben connectada al territori i que té bones infraestructures de progrés, fet que suposa tenir una capacitat de creixement a mitjà i llarg termini”.

Inauguració Polígon industrial La Cort II de Cardona



La consellera també ha reconegut els esforços ingents per poder tirar endavant el projecte i ha recordat que a Catalunya “tots tenim consciència que és necessari recuperar el lideratge que sempre ha tingut Catalunya a Espanya i a Europa. Tornar a tenir situacions de qualitat en salut, l'escola catalana o bé recuperar els creixements econòmics més punters de la Unió Europea depenen de molts esforços col·lectius i que el Govern tingui la capacitat de garantir l'estabilitat i l'impuls de progrés. No sempre és fàcil i, per Cardona i per aquest projecte, tampoc no ho ha estat”.

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, a través de l’Institut Català del Sòl, INCASÒL, ha promogut el sector d’activitats econòmiques La Cort II de Cardona, al Bages. La urbanització del nou sector, que ha comptat amb una inversió total de 5.293.822,60 euros, ha generat 230.000 m2 de sòl brut, amb tretze noves parcel·les disponibles, set de les quals propietat d’INCASÒL.

Inauguració Polígon industrial La Cort II de Cardona



Impuls per a la indústria del Bages

La col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Cardona i diferents empresaris de la zona ha permès l’adquisició dels terrenys on s’ha desenvolupat el nou sector, així com l’ampliació de més de 230.000 m2 de sòl brut a la zona industrial consolidada de la Cort, promoguda, també, per l’INCASÒL. El nou desenvolupament facilitarà la consolidació i el creixement d’un teixit econòmic lligat al territori i ajudarà a diversificar-ne l’activitat, històricament molt centrada en la mineria.

Després de la urbanització, -les obres de la qual van ser adjudicades a l’empresa Rogasa Construcciones y Contratas, SAU- l’INCASÒL compta amb set parcel·les per comercialitzar, amb superfícies d’entre els 4.000 m2 i 13.000 m2. Aquests terrenys formen part d’un sector en el qual més del 58% de les parcel·les ja són propietat de l’Ajuntament i de les empreses que s’hi instal·laran: Semen Cardona SL, Excavacions Cots Codina SL, Jogasan Inversiones SL, Estaciones de Servicio Vilalta SA i Aira Robòtics SL.

La Cort II està situada al nord de la carretera C-55, a l’altra banda de la Cort, en uns terrenys força planers corresponents al Camp Gran de la Cort. L’elecció d’aquest àmbit ha evitat l’afectació de diverses zones sensibles, com ho són el corredor ecològic del Cardener, els camps propers a la Masia del Reig i el bosc situat entorn del seu camí d’accés. Així mateix, la seva urbanització, que aprofita els accessos ja existents al polígon de la Cort, millora la incorporació a la C-55 pel seu costat nord mitjançant una rotonda.

Col·laboració de les institucions i el món empresarial

Històricament, l’activitat econòmica de Cardona s’ha centrat en la mineria. El tancament de la mina als anys 90 i, posteriorment, la clausura de la planta de producció de clor l’any 2018, va provocar una important reducció de l’activitat econòmica i, conseqüentment, de la població al municipi.

El desenvolupament del sector La Cort, promogut per l’INCASÒL, va generar un nou teixit industrial molt més lligat al territori. Un cop aquests sòls van estar pràcticament esgotats, requeria nous per ampliar-se i poder continuar generant activitat econòmica al municipi.

En aquest sentit, l’interès mostrat pels diferents empresaris per instal·lar-se a Cardona va ser el detonant perquè, a finals de l’any 2020, l’Ajuntament de Cardona i l’INCASÒL signessin un conveni per promoure aquest sector en dues fases. Durant l’any 2021, aquesta col·laboració es va concretar, per una banda, amb la redacció dels documents urbanístics i l’agilització al màxim dels terminis de les aprovacions. Per l’altra, va delimitar-se en l’adquisició del sòl brut per part dels empresaris interessats (70%) i de les dues administracions (30%), fet que garantia l’execució de la primera fase del sector. Uns mesos més tard, l’obtenció de 50.000 m2 per part d’una de les principals empreses -Aira, la qual està associada amb l’empresa danesa Frontmatec- va possibilitar que el sector s’hagi pogut urbanitzar en una sola fase.

Les obres d’urbanització de l’àmbit del sector es van adjudicar a l’empresa Rogasa Construcciones y Contratas, SAU. Paral·lelament, també s’han formalitzat diversos contractes per completar les actuacions d’urbanització, subministrament elèctric i connexió a la xarxa d’aigua potable. Totes aquestes actuacions han suposat una inversió total de 5.293.822,60 €. Per la seva part, l’Ajuntament de Cardona s’ha encarregat de la redacció i tramitació de la modificació del pla d’ordenació urbanística, del projecte de reparcel·lació i del d’urbanització