Cardona reforça la seva projecció internacional amb la Ruta Europea del Patrimoni de la Sal

La Fundació Cardona Històrica (FCH) ha participat recentment en la trobada inaugural de l'European Salt Heritage Route, una nova xarxa europea de cooperació dedicada al patrimoni cultural vinculat a la sal. La reunió s'ha celebrat a la ciutat polonesa de Wieliczka, seu d'una de les mines de sal més antigues i emblemàtiques d'Europa.

Aquesta nova ruta cultural agrupa 24 entitats de 12 països -entre salines marines, mines de sal, museus i centres d'interpretació- i té com a objectiu preservar, difondre i intercanviar coneixement sobre el patrimoni històric i natural de la sal. La voluntat de la xarxa és aconseguir l'homologació oficial per part del Consell d'Europa l'any 2029, incorporant-se així al conjunt de rutes culturals europees reconegudes per la seva contribució al diàleg intercultural i la identitat compartida.

Durant el fòrum, es van formalitzar els aspectes constitutius de la xarxa i es van establir les línies de treball conjunt: projectes de divulgació, publicacions, exposicions itinerants, taules de debat i activitats educatives que posin en valor el paper històric, econòmic i cultural de la sal a Europa.

Cardona, ambaixadora del patrimoni salí

"La participació en aquesta xarxa ens permet posar en valor el nostre patrimoni històric, projectar internacionalment la Muntanya de Sal i aprendre de l'experiència d'altres territoris amb llarga tradició salina", ha explicat Francesc Ponsa, director general de la Fundació Cardona Històrica.

Cardona es converteix així en un referent català dins d'aquesta aliança europea, que compta amb noms tan destacats com les mines de Wieliczka i Bochnia (Polònia), la Valle Salado de Añana (Euskadi), el Deutsche Salzmuseum (Alemanya) o les Mines de Sel de Bex (Suïssa). També hi participen espais com Poza de la Sal, Salins-Les-Bains, Hallstatt, Trapani, Messolonghi o Cacica, entre d'altres.

A Catalunya, a més de Cardona, també hi forma part el Museu de l'Anxova i de l'Alfolí de la Sal de l'Escala, que ja va ser municipi convidat a la darrera edició de la Festa de la Sal cardonina.

Presència activa a la Festa de la Sal de Wieliczka

La delegació de Cardona va aprofitar la seva estada a Polònia per participar a la Festa de la Sal de Wieliczka, organitzada pel Museu de les Salines de Cracòvia. L'alcaldia hi va ser representada per les regidores Lluïsa Aliste i Helena Arnaste, i la Fundació Cardona Històrica hi va desplegar un estand amb tallers sobre la sal i material promocional de la vila.

Una de les activitats més rellevants de la visita va ser la inauguració de l'exposició internacional La bellesa de la sal, una mostra que reuneix més de 80 peces de sal procedents de mines de Polònia, Espanya, Portugal i Alemanya. Entre elles, hi ha exemplars procedents de la Muntanya de Sal de Cardona, alguns amb més de 250 milions d'anys d'antiguitat.

L'exposició es pot veure a les sales del Castell de les Salines de Wieliczka, un espai emblemàtic vinculat a la història del patrimoni salí europeu.

Una aliança per mirar al futur

Amb aquesta incorporació a la Ruta Europea del Patrimoni de la Sal, Cardona reforça la seva estratègia de projecció internacional, promoció cultural i desenvolupament turístic sostenible. L'adhesió permetrà obrir noves vies de col·laboració, incrementar la visibilitat internacional del municipi i consolidar el seu paper com a referent europeu en la interpretació del patrimoni salí.