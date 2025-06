Cardona impulsa la rehabilitació energètica del pavelló municipal

L'Ajuntament de Cardona ha aprovat el projecte d'obres per a la rehabilitació i millora energètica del pavelló municipal d'esports, en una sessió plenària extraordinària celebrada fa una setmana. L'objectiu és modernitzar i dignificar un espai que és de referència per a l'activitat esportiva local i que feia temps que presentava mancances estructurals i de confort.

El projecte, segons ha explicat l'alcalde Ferran Estruch, suposarà una inversió de 700.000 euros, una part dels quals provindran de subvencions públiques, com ara ajuts de la Generalitat de Catalunya i fons europeus Next Generation. L'actuació haurà d'estar completament finalitzada abans d'acabar l'any 2025, la qual cosa ha motivat la urgència en la seva aprovació.

Renovació de la coberta i millora de l'aïllament

Les obres contemplen principalment actuacions de millora energètica i d'eficiència tèrmica, començant per la retirada de la coberta de fibrociment del pavelló, que serà substituïda per un sistema nou amb panells que incorporen aïllament tèrmic. També es retiraran els tancaments actuals, que ja no compleixen les normatives vigents, i es col·locaran nous materials adaptats als estàndards actuals d'eficiència i seguretat.

Un dels punts més destacats del projecte és la construcció d'una segona pell arquitectònica, que servirà tant per millorar l'aïllament del recinte com per renovar estèticament la imatge exterior del pavelló. Aquesta segona pell és una solució habitual en arquitectura sostenible per augmentar el confort tèrmic i reduir el consum energètic.

Segons Estruch, la rehabilitació ha de permetre "dignificar l'espai d'ús per a totes les entitats esportives", i suposa un primer pas per abordar les necessitats d'un espai que, amb els anys, ha quedat obsolet.

Un nou pavelló, un debat de futur

Tot i l'aposta per aquesta actuació de millora, el govern local no descarta a mitjà termini la construcció d'un nou pavelló municipal, tal com va reconèixer la regidora d'Esports, Helena Arnaste, durant el ple. "El que caldria és un nou pavelló, i aquest ha de ser un debat que caldrà tenir obertament amb tota la ciutadania a mig-llarg termini", va afirmar.

En aquest sentit, Arnaste va anunciar que l'Ajuntament ja ha encarregat un estudi de viabilitat per avaluar la construcció d'un nou equipament i que, un cop finalitzat, es redactarà un projecte executiu amb l'objectiu de buscar noves línies de finançament i subvencions que puguin ajudar a fer realitat una infraestructura més àmplia i moderna.

Reaccions de l'oposició

Durant el mateix ple, el portaveu del PSC, Ferran Verdejo, va lamentar que la comunicació oficial de la sessió extraordinària va arribar amb poc marge de temps, un fet que segons el seu grup podria haver limitat el debat o la preparació dels posicionaments. Malgrat això, Verdejo va reiterar la voluntat de col·laboració del seu grup "més enllà de les formes i el contingut" i va deixar la porta oberta a participar activament en el futur debat sobre el nou pavelló.