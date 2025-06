Solsona dóna veu a les famílies LGTBIQ+ en l'acte central de commemoració del 28-J

"El SAI ens ha convidat a participar en aquest acte i ens ha proposat titular aquest manifest FAMÍLIES AMB ORGULL, i no podia ser un títol més encertat.

Estem orgullosos dels nostres fills i filles perquè els estimem i acceptem tal com són i els volem ajudar a desenvolupar-se en tots els seus àmbits per tal que puguin tenir un bon futur i siguin feliços. Això és el desig de qualsevol pare i mare.

Els nostres fills i filles no haurien de tenir més dificultats afegides per la seva identitat de gènere o orientació sexual, de la que ja tenen tots els joves d’aquesta generació.

ESTEM ORGULLOSOS perquè ens han demostrat que són valents/es, madurs i amb una gran capacitat de resiliència per superar totes les dificultats que es troben cada dia.

Són molt joves, alguns han començat el seu trànsit encara en edat escolar i el que diguin i pensin el seu grup és molt important i no sempre se senten acceptats i respectats. Més endavant potser se sentiran discriminats en el món laboral i aquest patiment els pot portar al SEXILI i han de marxar de Solsona per poder-se expressar lliurement sense que les mirades els titllin de “rars”.

Solsona també ha d’aprendre a reconduir la seva mirada, que ha de ser més oberta, lliure de perjudicis i integradora amb qualsevol col·lectiu diferent de la generalitat. UNA SOCIETAT DIVERSA I RESPECTUOSA ÉS MÉS RICA I LLIURE.

Nosaltres som un grup de famílies que ens trobem de tant en tant per a compartir moments, experiències i donar-nos suport. Perquè el trànsit no sols els fan els nostres fills i filles, el fem tota la família. Som una generació educada en estereotips tradicionals i tancats i no sempre ens és fàcil entendre i trobar la manera d’ajudar-los.

Ara som famílies de nois i noies trans, però ens agradaria compartir experiències amb altres famílies de tot el col·lectiu LGTBI+.

Són joves amb un gran poder de superació, valents i valentes, molt resilients que ens omplen de satisfacció i ens donen cada dia una lliçó de vida.

Per això sempre direm que ens sentim ORGULLOSOS DELS NOSTRES FILLS I FILLES"