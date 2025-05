La Coral Estel de Sant Jordi comparteix música i alegria a la residència hospital Pere Màrtir Colomés

Fent honor a la seva tradició estacional, la coral va oferir una tarda plena d'emocions i somriures per als residents, acompanyants, amics i personal del centre.

La visita va ser una oportunitat per gaudir d'un repertori seleccionat per l’ocasió, que va incloure temes populars i emotius. Entre les cançons interpretades, van destacar:

"Tornaré", la coneguda peça de les Anxovetes en una sentida versió.

"Que tinguem sort", esperançador himne de Lluís Llach.

"Venim del nord, venim del sud", un altre tema emblemàtic del cantautor català. "Plora guitarra", la melancòlica cançó de les Anxovetes.

"Com he fet sempre", una adaptació al català del clàssic "My way".

"Lliga amb un llaç groc el roure", una cançó amb un recurrent significat.

"Coses de l'idioma", la divertida i enginyosa cançó de la Trinca.

El punt culminant de la tarda va ser la interpretació conjunta amb el públic de la tradicional cançó "Camí de la Font", un moment de connexió i participació molt especial.

Com a mostra d'agraïment, des de la residència hospital Pere Màrtir Colomés es va obsequiar a tots i cadascun dels cantaires de la coral amb una preciosa i colorida flor de paper, feta a mà pels usuaris de la residència. Aquest detall va ser molt agraït i ben acollit per totes i tots els cantaires.

Des la coral, es vol expressar un sincer agraïment a la residència hospital Pere Màrtir Colomés per la seva càlida acollida i per les facilitats donades en tot moment. De manera especial, a la Teresa Subirà, sense la qual no hauria estat possible dur a terme l'actuació amb tanta fluïdesa.

Aquesta actuació subratlla el compromís de la Coral Estel de Sant Jordi amb la comunitat social de Solsona, aportant moments d'alegria i benestar a través de la música.