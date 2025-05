Torna Reviu la roba: l’intercanvi de roba anual de Solsona

Estem molt contentes d’anunciar que aquesta primavera celebrem la III edició de Reviu la roba. Una iniciativa que va néixer amb ganes de fer-nos revisar els armaris, qüestionar els nostres hàbits de consum i apostar per una manera més sostenible de vestir.

En l’última edició vam comptar amb més de 250 participants i vam aconseguir recollir més de 3.000 peces de roba. Aquest any volem anar encara més enllà i arribar a totes aquelles persones que encara no hi han participat. És el moment perfecte per provar-ho, per donar una segona vida a la roba que tens a l’armari i per descobrir peces noves sense haver de comprar-ne cap.

Mercat d'intercanvi de Reviu la roba

Com pots participar?

És molt fàcil: entre el 12 i el 26 de maig, porta la roba que ja no facis servir (sempre que estigui en bon estat) a un dels tres punts de recollida: Biokor, Llibreria Trespunts o English amb l’Anna.

El mercat d’intercanvi serà el 7 de juny. Reserva’t la data!

Des de l’associació Reviu la Roba volem agrair a totes les persones que any rere any, col·laboren amb el projecte: a qui cedeix material i espais, a les més de 20 voluntàries que hi dediquen el seu temps i a tota la gent que hi participa i li dona vida.

Seguim fent créixer aquesta xarxa de consum responsable i fent poble! T’hi esperem!