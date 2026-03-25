25 de març de 2026

Neix «EL NIU» un projecte de llar de criança a Solsona

A Solsona neix EL NIU, un espai de criança per a infants d’1 a 3 anys que aposta per una atenció propera, familiar i respectuosa en una etapa clau del desenvolupament.

  • Anna Bosch, impulsora del projecte

Publicat el 25 de març de 2026 a les 13:07
Actualitzat el 25 de març de 2026 a les 13:11

Una nova mirada a la petita infància


 “Cada infant necessita un espai on sentir-se segur, vist i respectat.” Darrere del projecte hi ha l’Anna Bosch Villaró, mare, mestra i mare de dia, que acompanya un grup reduït d’infants en un entorn acollidor on poden créixer al seu ritme, explorar amb llibertat i sentir-se segurs.

EL NIU ofereix una alternativa a les escoles bressol tradicionals, basada en la calma, la presència i el respecte pels ritmes individuals. El dia a dia es construeix a partir del joc i el moviment lliure, els moments compartits i els vincles de confiança, en un ambient que cuida tant els infants com les seves famílies.

 El projecte es desenvolupa en una casa adaptada per a la petita infància, pensada perquè els infants es moguin amb autonomia, seguretat i confiança.

Què fa especial EL NIU?

– Grup molt reduït

– Acompanyament conscient i individualitzat

– Ritmes respectats i joc lliure

– Entorn familiar i acollidor

– Adaptació progressiva i cuidada

 

A més, EL NIU entén l’adaptació com un procés clau per establir vincles segurs entre l'infant, la família i l’acompanyant.

 

 Trobades per conèixer el projecte

11 d’abril (amb cita prèvia)

Si busques un espai on el teu infant pugui créixer amb calma, respecte i confiança, EL NIU vol ser aquest lloc.

  • 630 24 29 92
  •  elniu26@gmail.com
  •  @elniu.marededia

