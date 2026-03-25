Neix «EL NIU» un projecte de llar de criança a Solsona

Una nova mirada a la petita infància
“Cada infant necessita un espai on sentir-se segur, vist i respectat.” Darrere del projecte hi ha l’Anna Bosch Villaró, mare, mestra i mare de dia, que acompanya un grup reduït d’infants en un entorn acollidor on poden créixer al seu ritme, explorar amb llibertat i sentir-se segurs.
EL NIU ofereix una alternativa a les escoles bressol tradicionals, basada en la calma, la presència i el respecte pels ritmes individuals. El dia a dia es construeix a partir del joc i el moviment lliure, els moments compartits i els vincles de confiança, en un ambient que cuida tant els infants com les seves famílies.
El projecte es desenvolupa en una casa adaptada per a la petita infància, pensada perquè els infants es moguin amb autonomia, seguretat i confiança.
Què fa especial EL NIU?
– Grup molt reduït
– Acompanyament conscient i individualitzat
– Ritmes respectats i joc lliure
– Entorn familiar i acollidor
– Adaptació progressiva i cuidada
A més, EL NIU entén l’adaptació com un procés clau per establir vincles segurs entre l'infant, la família i l’acompanyant.
Trobades per conèixer el projecte
11 d’abril (amb cita prèvia)
Si busques un espai on el teu infant pugui créixer amb calma, respecte i confiança, EL NIU vol ser aquest lloc.
- 630 24 29 92
- elniu26@gmail.com
- @elniu.marededia