La Fira de la Mel aplega al voltant d’aquest producte i dels caragols centenars de visitants del Solsonès i de les comarques veïnes

Riner ha consolidat el seu compromís amb el món de la mel i les abelles amb la celebració de la 9a edició de la Fira de la Mel, que malgrat les condicions climatològiques adverses ha aplegat centenars de visitants del municipi, del Solsonès i de les comarques veïnes. Enguany els protagonistes han estat els productes relacionats amb la mel -mel de tots els tipus, patates amb mel, coques de mel, cervesa amb mel, bunyols i hamburgueses amb mel, llibres sobre el tema, productes de cera i estris relacionats amb l’apicultura, entre altres- i els caragols, servits per la FECOLL en una acció solidària destinada a la restauració de la geganta Clotilde.
L’edició d’enguany, la més gran de la seva història amb una cinquantena de parades, ha tingut lloc al nucli de Freixinet degut a les obres de la Casa Gran del Miracle, que han inhabilitat la plaça central del conjunt monumental (lloc habitual de celebració de l’esdeveniment). L’alcalde de Riner, Joan Solà, ha destacat que el saló té el triple objectiu de posar en valor la mel i les abelles, promocionar els productes de proximitat i donar a conèixer els atractius del municipi. L’alcalde ha destacat que “aquesta fira té un valor especial perquè és el resultat de l’esforç de tota la gent de Riner” i també ha incidit en que el vessant solidari s’ha vist reforçat per la campanya de donació de sang portada a terme per l’Associació de Donants de Sang del Solsonès.
D’altra banda, el director de la fira, Carles Feixas, ha lliurat el guardó de L’Abella Rinerenca a Lourdes Feixas en representació de la família d’Anglarill-Cal Feixas, per la seva implicació en la creació del Casal Social de Freixinet per mitjà de diverses cessions de terrenys per construir l’edifici, així com per bastir el camp de futbol, la pista poliesportiva, la zona d’aparcament, l’escola rural, el parc infantil, jardins de plantes autòctones i camins veïnals, entre altres espais que han permès el desenvolupament del municipi.
Entre les activitat programades en el decurs de la fira destaquen l’exposició “Salvem les abelles, projecte Redicat", a càrrec de l’Associació d’amics de les Abelles; el taller d’espelmes “Enrotlla, enfila i encén amb cera freda”, el taller de maquillatge infantil i la xerrada “La Mel com a ingredient del vi piment: un vi d’elaboració monàstica”, a càrrec de Glòria Tous. També s’ha fet una degustació de tapes elaborades amb mel i la VIII Jornada Tècnica de la Mel, centrada en la “Vespa velutina sota control: eines, ajuts i futur del sector apícola” i que va tenir lloc ahir dissabte com a activitat prèvia a la fira.
Cal recordar que els diners recaptats a la caragolada solidària de la FECOLL, encapçalada pel seu president, Ferran Perdrix, serviran per portar a terme la restauració de la geganta “Clotilde”, construïda l’any 1992 per Manel Ariza, i que forma part del Grup Geganter de la localitat de Freixinet. Els treballs de recuperació de la “Clotilde” aniran a càrrec del constructor mateix.
Entre les autoritats que han visita la fira tenim en Fermí Massot i Elis Colell, diputats a la Diputació de Lleida; Eva Simón, alcaldessa de Llobera; Elisabeth Brualla, cap de l’oficina del DARPA del Solsonès, i Raquel Sánchez, directora territorial del DARPA a la Catalunya Central.