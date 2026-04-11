La Generalitat impulsa les obres per a construir una nova rotonda a la C-451 a Llobera

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha impulsat les obres per a millorar la seguretat viària en un encreuament a la carretera C-451, a Llobera (Solsonès). En concret, ha licitat els treballs per a construir una rotonda en l’encreuament amb l’LV-3002 i un camí rural que dona accés al municipi, per un import de prop de 600.000 euros. Es preveu que les obres comencin la tardor vinent i tinguin un termini d’execució de quatre mesos.
L’obra consistirà en el tancament de l’actual rotonda partida ubicada en l’encreuament, amb l’objectiu de millorar la seguretat viària i la canalització del trànsit i la mobilitat de vianants. El giratori tindrà un diàmetre exterior de 40 metres.
A més de la construcció pròpiament de la rotonda, les obres inclouran les actuacions següents:
- Moviment de terres i explanacions.
- Reposició de serveis afectats
- Afermat i asfaltat.
- Treballs d’adaptació d’elements de drenatge.
- Enllumenat a la nova rotonda.
- Instal·lació de senyalització
Una cruïlla perillosa
La carretera C-451, en la seva intersecció amb la LV-3002 en el PK 47+000 al terme municipal de Llobera actualment té forma de rotonda oberta, la qual es travessada per la C-451. Aquesta rotonda dona accés a la LV-3002 i a un camí rural que dona accés al municipi de Llobera obligant als veïns de la zona a creuar una carretera bidireccional on els vehicles circulen a 70 km/h. Això junt a la puntual mala visibilitat causada per episodis de boira típics de la zona, han fet de la rotonda existent un punt crític d’accidents durant els anys.
El paviment de la carretera C-451 que travessa la rotonda es troba en bon estat, no obstant els dos trams d’anell anular de la rotonda que donen accés tant al camí rural com a la LV-3002 no es troben en un estat satisfactori. El drenatge de la rotonda es fa en la majoria del seu marge amb cunetes de formigó que porten les aigües de escorrentia cap a cunetes de terres i acaben abocant les aigües als camps de la zona. Quant a l’enllumenat, la carretera no compta amb il·luminació pròpia en aquest tram. La senyalització està correctament implantada i, en la majoria dels casos, es troba en estat visual correcte. Per el que fa la vigència dels senyals, la majoria estan caducats i requereixen de substitució.
Descripció de les obres
Les obres projectades tenen el principal objectiu eliminar la rotonda oberta existent situada al PK 47+000 i substituir-la per una rotonda tancada nova amb un diàmetre exterior de 40m. Aquesta actuació millora considerablement la seguretat de creuaments entre la LV-3002 i el camí rural de Llobera millorant la seguretat dels veïns en un punt on han hagut sinistralitats en el passat. La definició d’aquest itinerari, comporta una modificació del sistema de drenatge, ja que la planta de la rotonda varia i les conques d’aigua evacuen per diferents marges. S’hauran d’adequar les zones on es col·locaran cunetes noves per abocar a les vies de desguàs existents. Per altra banda, la rotonda amb els seus accessos hauran d’estar correctament il·luminades. És per això que, a partir d’un anàlisi lumínic, es dissenya una nova xarxa d’enllumenat que pugui garantir els requeriments d’il·luminació al llarg de tot l’itinerari. La creació de una rotonda tancada en mig de la C-451 afectarà en aquell tram on abans es podia circular fins a 70 km/h, obliga a reduir la velocitat al llarg del tram afectat per la rotonda fins als 40 km/h. També es col·locaran els senyals pertinents per senyalitzar la nova rotonda i es reposaran aquelles senyals caducades que es mantinguin. 4.3
Traçat
El traçat de la C-451 en el seu pas per la rotonda de Llobera, s’afecta degut a que s’ha projectat una rotonda tancada enlloc de la rotonda travessada existent .La rotonda projectada tindrà un diàmetre exterior de 40 metres amb una illeta interior de 20 metres de diàmetre. Per el que fa a la secció, la rotonda tindrà una calçada anular de 8 metres d’amplada amb una anella trepitjable de 2 metres d’amplada.