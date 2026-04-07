07 de abril de 2026

Solsona reasfalta un tram de l’avinguda dels Països Catalans

Els treballs comportaran talls intermitents del trànsit aquest dijous i divendres

Publicat el 07 d’abril de 2026 a les 14:07

Aquesta setmana es reasfaltarà el tram l’avinguda dels Països Catalans de Solsona comprès entre l’avinguda de la Mare de Déu del Claustre i el carrer dels Tints. Els treballs, que començaran dijous al matí i s’enllestiran divendres al vespre, comportaran afectacions a la mobilitat amb talls intermitents de trànsit i la prohibició d’estacionar durant ambdós dies.

L’actuació, executada per l’empresa Obres i Asfaltatges Tarraco amb un pressupost de 20.288 euros, consistirà en tasques de fresatge i reasfaltatge per reparar flonjalls, esquerdes i el deteriorament general del paviment.

Les obres es duran a terme a partir de dijous, dia 9, a les deu del matí fins l’endemà, divendres, al vespre. Es recomana als veïns retirar els vehicles dels aparcaments que s’hagin d’utilitzar divendres abans de les vuit del matí.

L’avinguda dels Països Catalans és estratègica, en tant que contribueix a descongestionar el trànsit d’entrada a la ciutat per l’avinguda del Pont i connecta amb el barri del Camp del Molí.

