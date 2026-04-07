07 de abril de 2026

El Solsonès disposarà de vuit informadors ambientals per regular l’ús dels espais fluvials aquest 2026

El dispositiu forma part del servei de gestió de visitants en espais naturals protegits i reforçarà la preservació i l’ús responsable del medi natural

  • La Ribera Salada

Publicat el 07 d’abril de 2026 a les 13:18

El Solsonès formarà part, un any més, del dispositiu de gestió i ordenació de visitants en espais naturals protegits de la Catalunya Central, que es desplegarà durant els mesos d’estiu i tardor de 2026. En aquest marc, el territori comptarà amb vuit informadors/es ambientals, integrats dins d’un dispositiu global de 33 professionals —31 informadors/es d’espai i 2 informadors/es d’àmbit— que donaran cobertura a 16 espais fluvials de diverses comarques. Aquest servei, impulsat per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural i gestionat per Tragsa, té com a objectiu garantir un ús responsable dels espais naturals amb elevada afluència de visitants.

Entre les funcions del personal informador hi ha l’acollida i orientació dels visitants, la difusió de les normes i bones pràctiques, la regulació dels accessos i aparcaments, així com la recollida de dades per millorar la gestió dels espais. També actuaran com a punt de contacte davant possibles incidències. La presència d’aquests professionals al Solsonès contribuirà a preservar els valors naturals dels espais fluvials i a fomentar una convivència respectuosa entre els usuaris i l’entorn.

Requisits per optar als llocs de treball

Per participar en el procés de selecció cal:

  • Disposar de titulació mínima d’ESO o equivalent.
  • Tenir domini del català i el castellà, tant oral com escrit.
  • Estar en possessió del permís de conduir B (segons el lloc).
  • Ser major d’edat.
  • Superar les proves mèdiques prèvies a la incorporació.

Es valorarà formació en l’àmbit ambiental, experiència prèvia en tasques similars, coneixement del territori i nocions d’idiomes com l’anglès o el francès. Inscripcions obertes Les persones interessades poden presentar la seva candidatura a través del web de Tragsa. Per a qualsevol consulta relacionada amb el procés d’inscripció, es pot contactar amb el correu electrònic: ofertasrecurrentes.barcelona@tragsa.es. 

Tot i que no hi ha una data límit tancada, es farà una primera selecció amb les candidatures presentades fins al 16 d’abril de 2026, inclòs. 

 

 

