El Solsonès disposarà de vuit informadors ambientals per regular l’ús dels espais fluvials aquest 2026

El Solsonès formarà part, un any més, del dispositiu de gestió i ordenació de visitants en espais naturals protegits de la Catalunya Central, que es desplegarà durant els mesos d’estiu i tardor de 2026. En aquest marc, el territori comptarà amb vuit informadors/es ambientals, integrats dins d’un dispositiu global de 33 professionals —31 informadors/es d’espai i 2 informadors/es d’àmbit— que donaran cobertura a 16 espais fluvials de diverses comarques. Aquest servei, impulsat per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural i gestionat per Tragsa, té com a objectiu garantir un ús responsable dels espais naturals amb elevada afluència de visitants.
Entre les funcions del personal informador hi ha l’acollida i orientació dels visitants, la difusió de les normes i bones pràctiques, la regulació dels accessos i aparcaments, així com la recollida de dades per millorar la gestió dels espais. També actuaran com a punt de contacte davant possibles incidències. La presència d’aquests professionals al Solsonès contribuirà a preservar els valors naturals dels espais fluvials i a fomentar una convivència respectuosa entre els usuaris i l’entorn.
Requisits per optar als llocs de treball
Per participar en el procés de selecció cal:
- Disposar de titulació mínima d’ESO o equivalent.
- Tenir domini del català i el castellà, tant oral com escrit.
- Estar en possessió del permís de conduir B (segons el lloc).
- Ser major d’edat.
- Superar les proves mèdiques prèvies a la incorporació.
Es valorarà formació en l’àmbit ambiental, experiència prèvia en tasques similars, coneixement del territori i nocions d’idiomes com l’anglès o el francès. Inscripcions obertes Les persones interessades poden presentar la seva candidatura a través del web de Tragsa. Per a qualsevol consulta relacionada amb el procés d’inscripció, es pot contactar amb el correu electrònic: ofertasrecurrentes.barcelona@tragsa.es.
Tot i que no hi ha una data límit tancada, es farà una primera selecció amb les candidatures presentades fins al 16 d’abril de 2026, inclòs.