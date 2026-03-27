La rehabilitació de la Casa Gran del Miracle encara la recta final i estarà llesta al maig

Les obres de rehabilitació de la Casa Gran del Miracle encaren la recta final amb l'objectiu d'estar enllestides a finals de maig. El projecte, que ha rebut una subvenció de 2,7 MEUR de fons Next Generation, preveu la recuperació de diversos espais d'aquest antic alberg de pelegrins per convertir-lo en un equipament més sostenible, accessible i funcional. Els treballs, iniciats el desembre passat, es troben a la meitat de l'execució. L'arquitecte encarregat de les obres, Carles Pubill, ha destacat la complexitat de l'actuació, i ha explicat que les obres inclouen la consolidació estructural de les plantes superiors i la supressió de barreres arquitectòniques. L'objectiu és transformar l'edifici en un espai museïtzat dedicat al Barroc.
Pubill ha subratllat que es tracta "d'una obra d'una gran envergadura", que implica diferents oficis i àmbits d'actuació. En aquest sentit, ha detallat que, a més del reforç estructural, s'està creant un nou nucli de comunicacions que connectarà les plantes de l'edifici i garantirà l'accessibilitat a tot el conjunt. També s'estan instal·lant aïllaments tèrmics a les façanes i a la coberta, així com un sistema d'aerotèrmia amb l'objectiu de millorar el comportament energètic sense alterar els elements patrimonials.
Els treballs encaren ara la fase final, centrada en els acabats, les instal·lacions i la museïtzació. "La cirereta és el projecte de museïtzació, que és el que acabarà de donar sentit a l'actuació", ha afirmat l'arquitecte.
Millorar l'eficiència energètica sense perdre l'essència
Els orígens de l'edifici es remunten al segle XV, però cap als segles XVI I XVII, l'immoble es va ampliar com a alberg de pelegrins. En aquest sentit, Pubill ha destacat la presència d'elements patrimonials com grafits històrics, estructures de pedra o sostres tradicionals, que s'estan restaurant amb criteris de conservació. "El repte és millorar l'eficiència energètica en un edifici històric sense perdre'n l'essència" ha apuntat.
Per la seva banda, l'alcalde de Riner, Joan Solà, ha qualificat el projecte com "un gran repte" per al municipi. "És un patrimoni històric de tothom, no només de Riner, i el que fem és posar-lo en valor per generar oportunitats al territori", ha destacat. Tot i això, ha advertit de les dificultats que tenen els municipis petits per gestionar projectes d'aquesta magnitud i ha reclamat més suport de les administracions superiors per poder-los tirar endavant.
Solà ha explicat que la voluntat és que la Casa Gran esdevingui un espai "viu" que permeti explicar com es vivia durant l'època del Barroc. "No hem d'inventar res, sinó donar vida al que ja tenim", ha afirmat. L'alcalde ha assenyalat que el projecte vol convertir l'equipament en un pol d'atracció cultural obert a un públic ampli. "És obrir la cultura des de l'àmbit més ampli i sumar tot el que ja representa el Miracle i el territori", ha conclòs.
Descoberts uns grafits del segle XVII a les habitacions
La darrera fase de rehabilitació ha tret a la llum uns grafits que hi havia ocults a les parets de les habitacions de l'antic alberg de pelegrins. Es tracta d'incisions fetes amb estris punxants, principalment durant el segle XVII, per les persones que s'allotjaven en aquestes estances. Els grafits s'han restaurat i quedaran al descobert.