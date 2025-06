Oliana, primera parada del Vehicle Integral de Documentació que la Policia Nacional estrena a Lleida

Oliana (Alt Urgell) ha estrenat aquest dijous el servei que presta el nou Vehicle Integral de Documentació (VIDOC) a la demarcació de Lleida. Es tracta d'una unitat mòbil de la Policia Nacional destinada a l'expedició del DNI i passaport a les zones rurals. Fins ara, aquesta demanda es cobria amb el desplaçament d'agents als ajuntaments o dependències municipals, on s'oferia la renovació del carnet d'identitat. La novetat, però, és que s'incorpora la possibilitat de fer-ne la primera expedició, així com també poder tramitar el passaport. A més, la documentació s'entrega al mateix moment. En la seva primera parada a la localitat alturgellenca s'han atès una vintena de persones, de les quaranta que ja han demanat cita prèvia al nou sistema.

Visita del subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, al nou Vehicle Integral de Documentació (VIDOC)

Albert L. Cobo

El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín ha destacat que amb el servei de DNI rural es van expedir l'any passat més de 3.200 documents fora de les tres comissaries que té la Policia Nacional a la demarcació de Lleida. A més, ha assegurat que el nou sistema n'optimitza la capacitat, tenint en compte, ha dit, que abans calia tornar a l'ajuntament en 72 hores per recollir el carnet d'identitat. El servei s'ha anat implementant durant les darreres setmanes en diversos punts de l'Estat i la flota d'unitats mòbils per prestar-lo supera la vuitantena.

Crespín ha volgut deixar clar que amb el VIDOC s'eviten desplaçaments de la ciutadania per tramitar un "document obligatori, necessari i cadbal" i que, tot plegat, s'emmarca en la voluntat d'apropar l'administració al territori i contribuir a evitar el despoblament. També ha detallat que aquestes unitats es podran moure per la major part dels municipis de la demarcació i ha recordat que en les tres comissaries de la Policia Nacional es van expedir més de 51.000 DNI i 24.000 passaports al 2024.

El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, i l`alcalde d`Oliana, a l`interior del nou Vehicle

Albert L. Cobo

Per la seva banda, el responsable de l'oficina de documentació de la comissaria provincial de Lleida de la Policia Nacional, Jaime Aguilar, ha dit que la unitat mòbil organitzarà els desplaçaments en funció de les demandes que els facin arribar els ajuntaments. En aquest sentit, ha detallat que ja han contactat amb disset municipis i que la setmana vinent aniran amb el VIDOC a Tremp, Guissona, i Ponts.

Mentre, l'alcalde d'Oliana, Ricard Pérez, ha agraït la tasca feta per la subdelegació del govern de l'Estat i la Prefectura de la Policia. Pel que fa al nou servei, ha dit que la demanda s'ha desbordat i que s'està planificant un nou desplaçament a la localitat per atendre totes les sol·licituds. Per tal d'agilitzar-ne la gestió, es preveu habilitar un formulari a la pàgina web municipal per poder demanar cita prèvia de cara als pròximes visites de la unitat mòbil.