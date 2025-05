Agraïment del Barri Josep Torregassa a Ramon Ribalta

Un dels moments més especials de la festa del barri Josep Torregassa d'aquest any ha estat el lliurament per part de l'associació de veïns d'una placa al Ramon Ribalta pels més de 60 anys que ell i la seva família han portat la carnisseria del barri i que el dia 30 d'abril va tancar portes definitivament per la jubilació del Ramon.

Va ser després de la Missa i la processó, que un representant de l'associació va lliurar al Ramon Ribalta una placa amb la següent inscripció: "A Ramon Ribalta Ibarra, de la Asociación José Torregassa, en reconocimiento por tantos años de vuestra labor como carniceria y tienda del barrio. La Junta, 1-5-2025".