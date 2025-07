Arriba a Guixers la 1a Tupinada, un esdeveniment amb conjunt de proves d’agilitat, concert i foodrucks

La jornada començarà a les 18:30 de la tarda amb “Les 6 proves”; l’escalabirres, caminar amb llistons, el pal lliscant, la giratòria boja, pass the water o el forat de fang són les proves que els grups participants que s’hagin inscrit hauran de superar per optar als 3 premis que es donen: un cap de setmana per tot el grup a una casa rural de Guixers pels primers classificats, una sortida amb caiac per guies i relleus per als segons i un salt al bungee per una persona i sopar gratuït a la foodtruck de la tupinada pels tercers.

Pels més joves, d’entre 14 i i 17 anys, també tindran la seva versió de proves de la tupinada. L’acte clourà amb concert del grup berguedà TRINXATS i finalment sessió de Dj.

Per què la Tupinada?

El mot tupinada s’utilitza per designar un frau electoral té per bressol la població de Guixers; a les eleccions del 1846, una de les seus per anar a votar del districte de la Seu d’Urgell va ser Guixers, en una masia-taverna; no tenint cap caixa tancada per depositar els vots van utilitzar un tupí.

Va ser el 9 de gener de 1847 quan al congrés de diputats es va fer esment de la utilització del tupí i on 13 electors van declarar formalment que no havien votat tot i aparèixer a les llistes que sí.