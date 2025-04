Solsona celebra unes Caramelles en un Diumenge de Pasqua radiant

A primera hora del matí, les colles caramellaires de l’Orfeó Nova Solsona, l’Esplai Riallera i l’Esbart dansaire També canta l’Ocellada es van reunir al Casal de Cultura per esmorzar i enllestir els preparatius de la festa. A les 10 es van oferir les primeres cantades i ballades, que van comptar amb l’acompanyament de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona i diversos músics locals.

L`Esplai Riallera

Vestits amb barretina vermella, llacet al coll i vestit tradicional, els camillaries van recórrer els carrers de la ciutat portant les banderes pròpies de cada colla, en un itinerari marcat amb l’esclat festiu dels Trabucaires que encapçalaven el seguici amb les seves galejades.

L'Esbart dansaire

Entre les actuacions, els infants de l’Esplai van oferir una adaptació de l’Himne dels Ocellaires de Ramon Valls. L’Orfeó va recuperar dues caramelles del compositor solsoní Ramon Pujol i Llanes (1882-1949), titulades Cant de Glòria i Cant de Felicitació, mantenint viva la memòria musical local. Pel que fa a la dansa, l’Esbart dansaire va ballar La Bolangera de Solsona, en la versió escrita per Joaquim Serra i Corominas (1907-1957) i amb la interpretació musical de la Cobla Juvenil.

Cantant a la Plaça del Palau

La jornada va transcórrer amb normalitat i segons el previst, acompanyada per un cel clar i un ambient primaveral que va afavorir l'assistència de públic. El bon temps va permetre que les cantades i ballades s’estenguessin per diversos punts de la ciutat amb plena de complicitat ciutadana.

Ballada a la Plaça de Palau

Un any més, les Caramelles han demostrat ser una expressió viva de la cultura popular amb una forta implicació intergeneracional. L’organització agraeix la participació de totes les colles i entitats implicades, així com la resposta del públic, que contribueixen a mantenir viu aquesta festa tan estimada.