Solsona organitza una jornada tècnica sobre la manca de relleu generacional al comerç local

L’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona organitza una jornada per a tècnics, regidors de comerç i desenvolupament local i comerciants amb la idea de reflexionar sobre el present del comerç local i apuntar estratègies de futur per fer front a la manca de relleu generacional. Serà el proper 29 de maig de deu del matí a dues de la tarda a la biblioteca Carles Morató de Solsona.

En aquesta jornada, es donaran a conèixer algunes campanyes locals de Catalunya i botiguers i exbotiguers explicaran el seu testimoni en primera persona. La iniciativa parteix de la constatació que molts establiments comercials familiars i amb una llarga trajectòria s’enfronten al moment delicat que suposa la manca de relleu al capdavant del negoci. Per això es considera important donar veu a cedents i persones reemprenedores perquè comparteixin la seva experiència tant traspassant el negoci com garantint-ne la continuïtat.

Cartell de la jornada

Així, per exemple, hi haurà una taula rodona amb casos pràctics de relleu comercial. Hi intervindran el solsoní Gerard Argerich Solanelles, de la carnisseria Teresa; Anna Arnalot Montane, del Centre Estètic Alba de la Pobla de Segur, i Maria Pedrosa Ordónez, cedent per jubilació de La Mainada de Cardona.

Iniciatives locals

Però què es pot fer des del món local per afavorir la pervivència del teixit comercial, especialment tenint en compte les especificitats dels municipis petits i mitjans? En aquest sentit, s’exposaran iniciatives com la campanya de Solsona per facilitar els traspassos “De mà en mà”, encara activa; una iniciativa de l’Ajuntament de Tremp per fomentar el relleu comercial i agroalimentari al món rural i l’experiència de l’Associació Repoblem per buscar relleu als comerços.

La jornada inclourà una xerrada titulada “El nostre comerç, la nostra vida, el nostre futur”, a càrrec de l’economista, consultor i expert en comerç Jordi Bacaria. També hi intervindran l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, la cap de l’àrea de comerç del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya, Marta Raurell, i una tècnica de Reempresa, Marta Aguilar.

Les inscripcions a aquesta convocatòria, que són gratuïtes, estan obertes fins al dia 27 en línia a https://ja.cat/JornadaRelleuComercialSolsona. Per a dubtes o més informació, es pot contactar amb la tècnica Núria Serena, de la cooperativa Raiels, per correu electrònic a nuria.serena@raiels.cat, o bé al telèfon 669454561.

La jornada “El comerç local, sense relleu generacional? Reflexions de present i estratègies de futur” és organitzada per l’Agència de Desenvolupament Local i està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.