Sortida de final de curs de l'alumnat de postobligatoris d'Arrels II

Aquestes iniciatives ha permès a l’alumnat desenvolupar competències com el treball en equip, la responsabilitat i l’organització.

Les activitats de recaptació van començar amb una venda de xocolata desfeta i castanyes, organitzada per l’alumnat d'Activitats Comercials. Al llarg del curs, es van afegir altres iniciatives planificades i gestionades pels alumnes, com ara un sopar de Nadal per a l’alumnat de postobligatoris, la venda de plantes i loteria durant el Nadal, la venda de crispetes durant l’English Week, així com clauers, imants i bombons de xocolata per Sant Jordi.

Gràcies als diners recaptats, els dos cicles formatius van gaudir d'una estada de tres dies a Les Cases Altes de Posada, a Sant Llorenç de Morunys. Durant aquesta estada, l’alumnat de Guia en el Medi, amb el suport de professionals de l’Oficina Jove, va dinamitzar diverses activitats.

Activitats dels alumnes de postobligatoris

Abans d'arribar, es van formar grups i es va assignar un pressupost a cadascun per a la gestió de la compra d'aliments necessaris. Aquesta dinàmica va permetre als estudiants posar en pràctica les seves capacitats d'organització i gestió de recursos.

El primer dia, la jornada va començar amb les presentacions de la creació d’una pàgina web d’esports i les activitats realitzades durant el curs d'Activitats Comercials davant d’un jurat professional. A continuació, es van desenvolupar activitats dinàmiques centrades en les competències professionals.

Durant la resta de l’estada, l’alumnat va participar en activitats a l’aire lliure com ràpel, caiac, curses d’orientació i jocs tradicionals, fomentant el treball en equip i l’autonomia.

Les activitats de recaptació no només van permetre finançar la sortida, sinó que també van servir com a espai per aplicar els coneixements adquirits a l’aula: tècniques de venda, dinamització del punt de venda i estratègies comercials. A més, es van potenciar competències clau com la comunicació, l’autonomia, l'emprenedoria, la innovació,l’organització, la responsabilitat i el treball en equip.

Aquesta experiència ha estat una oportunitat d’aprenentatge pràctic i de creixement personal per a tot l’alumnat participant, que ha pogut viure en primera persona els reptes i les satisfaccions del treball col·laboratiu i la gestió d’esdeveniments.