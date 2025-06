Últim dia per apuntar-se a la cloenda dels 60 anys dels escoltes

L’Agrupament Escolta i Guia Pare Claret compleix enguany 60 anys i és per això que ha organitzat diversos actes durant aquest curs, com una cursa o un dinar. La cloenda començarà el dia 27 a les 6 de la tarda amb l’obertura de portes del Cine París i a les 7, l’inici de l’acte commemoratiu i la projecció del documental “60 anys i un conte de bona nit”. A partir de les 9 del vespre, l’activitat es traslladarà al pati del cau amb un sopar a peu dret amenitzat per música en directe amb Júlia Xandri. La programació es tancarà a les 11 de la nit. Els escoltes conviden tant a caps, infants, joves i famílies com a generacions d’exmembres del cau per celebrar l’efemèrides.

Avui es tanquen les inscripcions per als actes de celebració que es duran a terme el dia 27: la projecció d’un documental i un sopar. Tot i que són actes gratuïts i oberts a tothom, per tal de controlar l’aforament cal treure entrada avui com a molt tard a través de l’aplicació Solsona 24/7; enviant un correu electrònic a l’adreça documental.pareclaretsolsona@escoltesiguies.cat o bé contactant amb els caps de l’agrupament o per les xarxes socials.