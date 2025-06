L’Ajuntament solsoní convoca els petits ajuts per a entitats

Aquesta setmana s’ha obert la convocatòria de petits ajuts de l’Ajuntament de Solsona per a entitats sense ànim de lucre. Se subvenciona la meitat dela despesa d’activitats amb un màxim de 400 euros. És una nova línia de subvencions en règim de concurrència no competitiva fins que s’esgoti la dotació pressupostària, que és de 2.000 euros.

Poden beneficiar-se d’aquesta convocatòria les entitats amb el domicili social a Solsona que organitzin activitats a la ciutat gratuïtes, obertes a tothom i ambfinalitats d’interès social. En queden fora les que ja rebin finançament municipal a través d’un conveni de col·laboració econòmica o que puguin acollir-se a les línies d’ajut de la regidoria de Cultura.

Hi ha temps per sol·licitar aquesta subvenció fins al 31 d’octubre. Les entitats que hi estiguin interessades poden fer-ne la tramitació per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament de Solsona. Les bases completes es poden descarregar del portal web municipal aquí.

Amb aquestes bases, aprovades pel Ple celebrat el març passat, es regulen ajuts directes que l’Ajuntament fa a petits col·lectius que queden fora de les subvencions convencionals.