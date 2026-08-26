Detenen quatre homes relacionats amb tres robatoris amb força en naus industrials de Solsona

Agents del Cos de Mossos d'Esquadra – Policia de la Generalitat de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Solsona van detenir el passat 21 d'agost quatre homes, d'entre 20 i 52 anys, com a presumptes autors de tres delictes de robatori amb força, un delicte de danys i un robatori a l'interior de vehicle.
La investigació es va iniciar arran de diversos robatoris amb força comesos la matinada del 20 d'agost en diferents naus ubicades al polígon industrial Vinya del Teuler de Solsona.
Els autors haurien accedit als immobles després de forçar portes i accessos, i haurien sostret diversos objectes de l'interior. La mateixa nit també es va produir un robatori amb força en una autocaravana estacionada dins d'una de les naus afectades.
En rebre l’avís del 112, les dotacions policials es van presentar al lloc dels fets, on van poder comprovar afectacions en diverses empreses del polígon, entre les quals una empresa de paqueteria, així com a la deixalleria municipal.
Durant la inspecció de la zona, els agents van localitzar, en un camp proper al polígon, una gran quantitat de cartrons i embolcalls de paqueteria escampats. Un cop al lloc, van comprovar que la majoria dels paquets havien estat oberts i que únicament contenien restes de plàstic i cartró, per la qual cosa es desconeix el contingut que hi havia a l’interior.
Les gestions d’investigació dels Mossos van permetre identificar quatre persones presumptament relacionades amb els robatoris.
La mateixa nit, els agents van interceptar el vehicle a la C-55, al terme municipal de Solsona, on viatjaven els sospitosos. A l’interior del vehicle, s’hi van localitzar diverses eines susceptibles de ser utilitzades en robatoris amb força, així com documentació vinculada a objectes sostrets durant els fets investigats, motiu pel qual van quedar detinguts.
Entre els objectes intervinguts també es va recuperar un telèfon mòbil que constava denunciat com a sostret.
Posteriorment, la denúncia presentada pel propietari d'una autocaravana afectada va permetre relacionar als mateixos investigats amb un delicte de robatori amb força a l'interior de vehicle.
Els quatre detinguts van passar el 22 d’agost a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Solsona. No es descarta que els detinguts estiguin relacionats amb altres fets similars.