Detenen tres homes a Solsona per un delicte de robatori amb força en grau de temptativa

Divendres passat 10 d'abril pels volts de la una de la matinada, la policia dels Mossos d'Esquadra feia un control a prop del polígon i quan van donar indicacions a un vehicle perquè s’aturés, el conductor no en va fer cas. Llavors, uns agents que es trobaven uns metres més endavant, van aturar el vehicle. A dins hi anaven tres homes de 53, 28 i 25 anys que van donar explicacions contradictòries sobre la seva presència a la zona en aquelles hores de la nit. Els Mossos van escorcollar el vehicle i hi van trobar guants, tapaboques, eines i diverses peces de roba i van detenir els tres homes per un delicte d’actes preparatoris de robatori amb força. Els tres detinguts sumaven 28 antecedents, principalment per delictes contra el patrimoni, i un d’ells tenia una ordre de detenció pendent. El mateix dia van passar a disposició judicial.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n