L'Agenda 2030 molt present en la 7a edició de la Fira Ecovita de Riells i Viabrea

Durant tot aquest cap de setmana del 20 i 21 d’abril a Riells i Viabrea tindrà lloc la setena edició de la Fira Ecovita que tindrà l'Agenda 2023 com a guia amb la intenció de demostrar que el municipi està completament compromès a afavorir i facilitar la sensibilització mediambiental i la prevenció de conductes perjudicials per la natura i pels mateixos ciutadans.

En aquest sentit, l’alcalde de Riells i Viabrea, Josep Maria Bagot, assevera que amb l’Ecovita és una oportunitat per "impregnar-nos d'entusiasme en la visualització d'un futur millor" i remarca la possibilitat imperativa d'un demà més respectuós, conscient, inclusiu i sostenible. Per això té el convenciment que a través de l’oci i el gaudi col·lectiu que ofereix el context i la programació de la fira, "es possibilita una educació ambiental que ens brinda l'oportunitat d'adquirir nous hàbits, més adequats davant la situació d'emergència climàtica a què ens enfrontem avui en dia".

Hi seran reflectits alguns dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, sobretot els que fan refeència als ODS 12, 13, 15 i 16. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes. Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl i aturar la pèrdua de biodiversitat. Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

Durant dos dies els visitants d’Ecovita podran gaudir d'un mercat d'entitats i productes ecològics i de proximitat. Andròmines els jocs infantils i familiars fets de material reciclat Barrejant les tres R (Reduir, Reutilitzar i Reciclar) i el món del joc, neix Andròmines Vine a experimentar!, inflables infantils El Reciclatge. També un taller familiar Hotel d’Insectes per posar el teu granet de sorra en la construcció comunitària d'hotels d'insectes per repartir pel poble!, espectacles infantils i familiars de circ. La xerrada Empremta hídrica: més enllà de l’estalvi d’aigua i la altra xerrada demostrativa Estil de vida Residu.

Qui ho desitgi podrà participar en un taller de cultiu de bolets comestibles sobre materials reciclats o al taller Elaboració de Fermentats. Amb Josep Maria Panareda s’ha preparat la sortida botànica a la roureda de Roure Africà de Riells i Viabrea.

Una Fira Ecovita que es completerà amb tallers i espectacles infantils, una audició de sardanes, calçotada popular, elaboració d’una farmaciola natural, lliurament de premis del concurs de Fotografia de Flora i un showcooking sobre malbaratament alimentari.

Programa sencer d'Ecovita