Perquè no se t'escapi res, Nació Baix Montseny t'apropa una selecció de les activitats més destacades d'entre totes les que s'han programat aquest cap de setmana als municipis de la comarca natural. Són les següents:

1. Sant Celoni: Presentació del llibre «Sant Celoni desaparagut»

Divendres 19 d'abril. A 2/4 de 7 de la tarda. A la Biblioteca l’Escorxador. Presentació del llibre Sant Celoni desaparegut, amb l’autor Josep Maria Abril, acompanyat de Xavier Alfaras. Una selecció de fotografies, algunes d'elles inèdites, evoca la història del poble i del seu territori entre l’inici i els anys setanta del segle xx. La gran majoria correspon a Sant Celoni, però també n’hi ha de la Batllòria i dels antics termes de Montnegre, Fuirosos, Olzinelles i Vilardell, situats al massís montnegrí. Amb la col·laboració de la llibreria Alguer7.

2. Sant Esteve de Palautordera: Presentació del disc «Amor Nòmada»

Divendres 19 d'abril. A les 19h. A la terrassa de la Llibreria Cafè del Teatre per a gaudir del concert de presentació del disc: Amor Nòmada, de Joan Peiró Aznar. Intèrprets: Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher, Esther López, Marc Rius, Pep Ambròs.

3. Arbúcies: Concert Veus lliures

Divendres 19 d'abril. Concert Veus lliures. A les 20 h al teatre de Cal Xic. Col·lectiu de veu de dones que centra la seva mirada en la recerca de sonoritats a partir de la improvisació emeses amb la veu acústica, conduït per Celeste Alías, amb el pallasso mut, com a convidat, Pau Palaus. Entrades anticipades a La Gabella per 8 euros, a la web de Ticketic o a taquilla (des de les 19 h) 10 euros. Organitza: La Vinya.

4. Sant Celoni: Sortida Projecte «Llegim el riu»

Dissabte 20 d’abril. A les 10 del matí. Primera sortida sobre el terreny del projecte de ciència ciutadana Llegim el riu. Està adreçat a adults que vulguin participar en un projecte de recerca ecològica a la riera de Pertegàs. Cal un compromís d'assistència a un mínim de 2 sessions per part dels participants. Cal inscriure's a santceloni.cat/formularis.

5. Breda: Fira del Monestir i Festa de l'Ajust

Dissabte 20 i diumenge 21 d'abril. El cap de setmana 20 i 21 d'abril Breda celebrarà la 7a edició Fira del Monestir, un esdeveniment que va néixer l'any 2016 amb la intenció de posar en relleu el patrimoni bredenc, especialment l’antic Monestir de Sant Salvador. Paral·lelament tindrà lloc la 761a edició de la Festa de l’Ajust, que conté activitats d’un caire més festiu. Enguany l'acte més destacat serà la renovació del pubillatge.

6. Riells i Viabrea: 7a Fira Ecovita

Dissabte 20 i diumenge 21 d'abril. Durant tot aquest cap de setmana del 20 i 21 d’abril a Riells i Viabrea tindrà lloc la setena edició de la Fira Ecovita que tindrà l'Agenda 2023 com a guia amb la intenció de demostrar que el municipi està completament compromès a afavorir i facilitar la sensibilització mediambiental i la prevenció de conductes perjudicials per la natura i pels mateixos ciutadans.

7. Llinars del Vallès: Música de Bach a Piazzolla

Diumenge, 21 d'abril. A les 19h. Al Teatre Auditori. Música - De Bach a Piazzolla. Amb l’Orquestra de Guitarres de Barcelona. Ja fa més de 30 anys, el seu fundador i director, Sergi Vicente, va emprendre una experiència pedagògica que, amb el temps, s’ha convertit en un gran projecte professional. Pioners en aquest gènere, s’han consolidat com a una referència per a totes les orquestres de guitarres del món. Ofereixen un recorregut des de la música de J. S. Bach, al Tango d’Astor Piazzolla, passant per diferents èpoques i estils i amb la col·laboració d’extraordinaris solistes convidats.

8. Sant Celoni: Diada Castellera

Diumenge 21 d'abril. A ¼ de 5 de la tarda. Diada castellera. Cercavila a la plaça 1 d’Octubre. A les 5 de la tarda a la plaça de la Vila Diada amb les colles convidades, els Manyacs de Parets del Vallès i els Maduixots de l’Alt Maresme i la Selva Marítima. Organitza: Colla Castellera del Baix Montseny