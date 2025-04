Les altres activitats del Sant Jordi al Baix Montseny

El Baix Montseny compta amb una extensa programació cultural per aquesta diada de Sant Jordi repartida per la majoria de les poblacions de la comarca. A banda dels mercats de llibres i roses, també es faran activitats diferents, gratuïtes i innovadores per fomentar la interacció entre persones, la reutilització i la lectura. A NacióBaixMontseny hem fet una selecció de tres activitats alternatives i solidàries per gaudir de la diada a la comarca.

El DeixaLlibres

El DeixaLlibres, és iniciativa de la xarxa de deixalleries del Vallès Oriental i que estarà disponible en pobles del Baix Montseny com Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera o Montseny. El DeixaLlibres és una campanya on es permetrà que els usuaris de les deixalleries s’enduguin llibres usats en bon estat i que dipositin d’altres exemplars ja usats.

L’objectiu principal d'aquesta iniciativa és fomentar la lectura, proveir a la ciutadania de llibres gratuïts i impulsar la reutilització d'objectes i el reciclatge. Cada persona que porti un residu a la deixalleria podrà endur-se fins a tres exemplars i, un cop els hagi llegit, els podrà retornar o quedar-se’ls. Per participar, cal anar a la deixalleria del municipi, deixar-hi algun residu i escollir, després, un dels llibres que hi haurà exposats a l'oficina de l'equipament. Aquesta iniciativa estarà en funcionament del 22 al 27 d’abril en horaris d’obertura de les deixalleries.

Des que es va iniciar la campanya DeixaLlibres el 2010, s’han recuperat a la Xarxa comarcal de Deixalleries més de 41.000 exemplars, la majoria dels quals són novel·les, contes, biografies i literatura infantil. La iniciativa ha permès evitar l’emissió a l’atmosfera de 86 tones de CO₂, i el consum de gairebé 20 milions de litres d'aigua i tot això, gràcies a la participació ciutadana.

El Llibre Gegant de Sant Esteve de Palautordera

Sant Esteve de Palautordera celebrarà aquest Sant Jordi amb la tercera edició del Llibre Gegant de Sant Esteve, una activitat familiar i social en la qual artistes i il·lustradors locals i propers donaran vida a les històries que escriguin els participants. L'Ajuntament ha convidat a tota la ciutadania a portar, a la plaça de l'Església, poemes, contes i altres composicions pròpies que seran il·lustrats per un artista. S'hi podrà participar de les 16:30 a les 18:30 hores i cada aportació literària que facin els santestevencs formarà part d'aquesta edició de Llibre Gegant de Sant Esteve, que aplegarà tots els textos.

El sopar solidari de Sant Celoni

La diada a Sant Celoni culminarà a les 21 hores amb el Sopar solidari de Sant Jordi per la lluita contra el càncer infantil. L'àpat serà al bar restaurant El Sot de la Granota, un establiment que organitza aquest acte conjuntament amb Els Petits Valents de Sant Celoni. El sopar és un menú tancat i tota la recaptació serà donació íntegra a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Els Petits Valents de Sant Celoni són un equip de persones que desenvolupen iniciatives solidàries per recaptar fons per a la investigació contra el càncer infanti. La iniciativa va començar amb els pares de Yuchen Fu, un nen de cinc anys que va ser diagnosticat de càncer quan tenia cinc anys. Van diagnosticar-li un medul·loblastoma, un tumor cerebral cancerós (maligne) localitzat a la part inferior del darrere del cervell. Els pares del Yuchen, Xiaojie Fu i Xiuzhen Ye, són d'origen xinès i, des de llavors, han agafat un ferm compromís en la lluita contra el càncer infantil. Van arribar a Catalunya el 2006, quan tenien 25 i 20 anys respectivament, i van establir-se a Sant Celoni el 2010, on des de llavors regenten un bar de tapes al barri El Sot de Les Granotes.