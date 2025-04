Què fer per Sant Jordi al Baix Montseny

El Baix Montseny rebrà la diada de Sant Jordi amb una extensa programació que omplirà els pobles de la comarca de llibres, roses i que ofereix propostes culturals per a tots els públics. A NacióBaixMontseny hem fet una recopilació de les activitats més destacades que s'han organitzat a cada municipi per poder gaudir de la diada catalana dels enamorats des del peu del Montseny.

Sant Celoni

Aquest dimarts 22 a les 19:30 la Biblioteca l'Escorxador de Sant Celoni organitza la celebració de la XIII Revetlla de Sant Jordi per preparar-se per la diada dels llibres i les roses. Aquesta activitat adreçada al públic infantil portarà al centre el grup de teatre Bambolines, format per alumnat d'11 i 12 anys de l'Escola de Música i Teatre de Sant Celoni, que farà una sèrie d'improvisacions entre llibres.

Durant tota la jornada de Sant Jordi la plaça de la Vila de Sant Celoni acollirà parades de llibres, roses i entitats locals. A la tarda, a les 17:30, tindrà lloc a la plaça de la Biblioteca l'hora del conte, una activitat adreçada a infants a càrrec de Pampallugues Teatre, on es llegirà la història El drac a qui li encantava llegir. A la mateixa hora, al Parc 1 d’octubre de la Batllòria, es farà l'espectacle familiar amb el grup d'animació Virivirom. També s'ha programat, a les 18 hores, una audició de sardanes amb la cobla Rosaleda a la plaça de la Vila.

La diada a Sant Celoni culminarà a les 21 hores amb el Sopar solidari de Sant Jordi per la lluita contra el càncer infantil. L'àpat serà al bar restaurant El Sot de la Granota, que ho organitza conjuntament amb Els Petits Valents de Sant Celoni. El sopar és un menú tancat i tota la recaptació serà donació íntegra a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Santa Maria de Palautordera

Les activitats a Santa Maria de Palautordera començaran aquest dimarts 22 d’abril, amb l'entrega de premis del cinquè concurs literari i la presentació del llibre infantil "Ballem amb la Mei" a la biblioteca Ferran Soldevila. Durant la diada de Sant Jordi, dimecres, 23 d’abril, es podrà gaudir de les tradicionals paradetes al centre de la vila durant tot el dia. A les 17:30 hores començarà l'espectacle infantil "El Faune, el Drac i el Dimoni" a la plaça de la Vila. Tot seguit, a les 18:30, hi haurà l'Espai d'expressió jove a la plaça Major.

La celebració del Sant Jordi continuarà al llarg de la setmana amb més activitats culturals. El dijous 24 d'abril hi haurà el tastet de llibres i el divendres 25 es farà el taller familiar Marca't un exlibris. A més, a partir de les 19 hores, es farà la Festa Bagant a La Quadra.

El dissabte a la biblioteca es podrà gaudir de l'hora del conte amb "El Drac, la Rosa i en Jordi" i diumenge hi haurà la plantada del Trenet Tripulat al Parc Pau Casals. Els actes finalitzaran el 29 d'abril a les 18 hores a la biblioteca municipal, amb la segona sessió del taller "Marca't un exlibris" adreçat a joves, adults i gent gran.

Llinars del Vallès

L'epicentre del Sant Jordi a Llinars serà la plaça dels Països Catalans, on es concentraran la majoria de les activitats programades. Durant tota la jornada hi haurà paradetes de llibres i roses, al matí, també acollirà dinàmiques per a les escoles. A la tarda, a les 17 hores, s'hi farà l'espectacle "El petit circ de Fadunito" i, tot seguit, el taller "Aprèn a Ballar Sardanes" que culminarà amb una ballada popular amb la música de la Cobla els Lluïsos de Taradell. Finalment, a la Biblioteca Can Casas, es farà un concert de Sant Jordi a càrrec de la Coral del Vent.

Sant Antoni de Vilamajor

El Porxo de Can Sauleda tornarà a ser el centre de la celebració de Sant Jordi, amb les parades de llibres i roses de comerços, entitats i serveis locals que obriran a partir de les 9 del matí. A més, com a novetat d’aquesta edició, s’incorpora una taula d’escriptors locals, que compartiran les seves obres amb el públic al llarg del dia. La tarda comptarà amb una proposta familiar adreçada als més petits i petites. A les 17 hores tindrà lloc una sessió de contacontes gegants de Sant Jordi i un taller d’origami, que combina la màgia de la llegenda amb la creativitat manual.

Arbúcies

La programació cultural comença dimarts 22 d’abril a les 19:45 a La Gabella amb la presentació del llibre i exposició Gegants del Montseny, de Mariano Pagès. El dimecres 23, per la diada de Sant Jordi, hi haurà parades de llibres i roses i jocs de fusta tot el dia a la plaça de la Vila. A les 17:00, La Gabella acollirà el joc d’escapada La llegenda perduda de Sant Jordi, per a joves de 8 a 18 anys, i a les 18:00 hi haurà sardanes amb la Cobla Foment de Montgrí.

La programació continuarà al llarg de la setmana. El dijous 24 a les 17:30, la Biblioteca oferirà Contes de dracs, princeses i cavallers amb titelles, i a les 19:00 a La Gabella es presentarà el llibre Sense pietat, de Tura Soler i Jordi Grau. El divendres 25 a les 18 hores, la Llar de Jubilats acollirà el monòleg Pompeu Fabra: jugada mestra!, amb Òscar Intente. El dissabte 26 a les 11:30, a les Naus Ayats, es farà l'espectacle familiar "El professor Bromera", un viatge al món de les bombolles de sabó. Finalment, diumenge 27 a les 11:00, hi haurà la ruta "12 dones, 13 bruixes" al passeig de la Riera, amb inscripció prèvia. A les 18:00, es farà un concert de tribut a Ed Sheeran amb Roser Loscos i Laura Andrés a Cal Xic.

Sant Hilari

La plaça Doctor Gravalosa tornarà a acollir la taula d’autors i autores locals, on es podran firmar i vendre llibres. Qui hi vulgui participar pot contactar amb la Biblioteca Soledat Ridaura i Feixas. La diada també inclourà un espectacle infantil sobre la llegenda de Sant Jordi, un taller d’origami, poesia amb Òmnium Cultural, jocs de fusta gegants, una lectura literària organitzada per l’Associació de Comerç i Turisme de Sant Hilari i la proposta “Proposicions deshonestes”, impulsada per la biblioteca.

L’autor del llibre Crim 1921, Toni Clos, de també participarà en la taula de signatures el dia 23. Les celebracions s’allargaran fins diumenge 27 amb una mostra de cultura popular a càrrec dels Sardanistes, Geganters i Bastoners de Sant Hilari, i l’activitat “Un Sant Jordi dedicat a les persones grans”, organitzada per la Coral de Can Blat i Càritas.

Breda

Breda celebrarà la diada de Sant Jordi a la plaça de la Vila amb una jornada plena d’activitats organitzades per l’Ajuntament i diverses entitats i comerços locals. Al llarg del dia, hi haurà el tradicional Mercat de Sant Jordi amb venda de roses, llibres i artesania. A la tarda, entre les 17 i les 19 hores, es farà el taller infantil de manualitats "Un drac molt dolç", a càrrec de Creativa Sant Celoni, i a les 17:30 tindrà lloc la sessió de contes "Contes de llibres i dracs", amb Clara Ribatallada. Els actes continuaran fins al diumenge 27 d’abril amb la tradicional pujada al Castell de Montsoriu, organitzada pel Centre Excursionista Breda.

Hostalric

Hostalric viurà una diada de Sant Jordi plena d’activitats per a tots els públics. Dimecres 23 d’abril a la tarda, la Biblioteca Modest Salse organitza un taller de manualitats de Sant Jordi. A les 17 i a les 18, a la plaça Maria Teresa de Gelcen, se celebraran dues sessions de lliurament de premis: el V Concurs de Punts de llibre, el III Premi Montserrat Casas de Treballs de Recerca, i els Premis Literaris Modest Salse en poesia i narrativa curta. Les activitats culminaran a les 19:00 amb la presentació del llibre Viatges i excursionisme a la Selva, al Montseny i a les Guilleries (1770-1936) de Cristina Ribot, amb la participació del Centre d’Estudis Selvatans.

A més, està previst que les activitats continuïn al llarg de la setmana. El divendres 25, a les 19 a la Domus-Can Llensa, tindrà lloc una nova presentació literària, i dissabte 26 al matí hi haurà un espectacle familiar amb "Fefe i Companyia". A la tarda, la plaça Maria Teresa de Gelcen acollirà la tradicional trobada gegantera amb colles de tot el territori. La plantada serà a les 16:30 i la cercavila començarà a les 18:00 pels carrers del municipi, amb ball final a la plaça de l’Escola.

Riells i Viabrea

Riells i Viabrea celebrarà el Sant Jordi amb una tarda plena d’activitats per a tots els públics. De 16 a 19:30 hores hi haurà diverses propostes repartides per diferents espais: una mostra de puntaires (de 16:00 a 18:00), la mostra d’entitats del municipi (de 16:30 a 19:30) i la Biblioteca al carrer (de 16:30 a 19:00).

A les 16:45 se servirà un berenar popular, seguit del repartiment de roses als assistents. A partir de les 17, començarà el concurs per a joves "Ho sap o no ho sap", a banda d’un taller de manualitats i jocs tradicionals de fusta per als més petits, que s’allargaran fins a les 19 hores. La cultura popular també hi tindrà un paper destacat, amb una mostra de balls tradicionals a les 17:30 i una audició i ballada de sardanes a les 18 hores. La festa culminarà amb l’encesa de la bèstia de foc, la Vírbola, i a les 19:30 tindrà lloc la 12a edició del recital Posem veu als nostres poetes.

Sant Esteve de Palautordera

Se celebra la tercera edició del "Llibre gegant de Sant Esteve" a la plaça de l'Església, una activitat familiar i social en la qual artistes i il·lustradors locals i propers posaran vida sobre paper als textos que escriguin les persones participants. De les 16:30 a 18:30, la ciutadania podrà escriure un conte, un poema o un text que serà il·lustrat i formarà part d'aquesta tercera edició de Llibre Gegant de Sant Esteve.

Vallgorguina

A Vallgorguina durant tota la jornada de Sant Jordi hi haurà una mercat de llibres i roses a la plaça de la Vila amb una paradeta que comptarà amb els autors del poble. L'escola de Vallgorguina a les 9 del matí farà un espectacle musical i, a les 17 hores es farà un berenar popular. Per acabar, a les 19 hores, a la Sala de Plens, hi haurà el lliurament de premis del concurs de microrelats.

Vilalba Sasserra

Aquest dimecres 23 d’abril, a partir de les 10 hores i durant tot el dia, la plaça de la Vila s’omplirà d’activitat per celebrar Sant Jordi. S'hi trobaran parades de roses, llibres a càrrec dels alumnes de sisè de l’escola Trentapasses, llibres de l’escriptor Joaquim Ciutad-Viu i treballs manuals elaborats pels residents de Torre Magret. A les 17 hores se celebrarà el taller Pintem un quadre de Sant Jordi i tots els nens podran gaudir d’un berenar gratuït.

Campins

Divendres 25 d’abril, Campins celebra Sant Jordi amb una tarda plena d’activitats a la plaça de la Vila. A partir de les 15:30, la festa començarà amb una benvinguda dels infants de l’escola, sardanes i la lectura del conte El Petit Príncep. També hi haurà lectura de fragments de llibres, gegants, pintura ràpida, sopar popular amb barra i, per tancar la jornada, concerts en directe dels grups Manà i Progresioux.