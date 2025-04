La SAX Sala presenta un nou taller: Com ajuda la intel·ligència artificial a trobar feina?

El Centre de Formació i Ocupació-Sax Sala de Sant Celoni oferirà un taller pràctic per a la recerca de feina amb intel·ligència artificial (IA), 7 eines de recerca i intel·ligència artificial per trobar la feina desitjada. Aquest curs tindrà 12 hores de durada i donarà eines als inscrits per aprofitar la potència de la tecnologia per aconseguir i ampliar les oportunitats laborals. El taller s'impartirà presencialment el dilluns 28, dimarts 29 i dimecres 30 d'abril, de les 9:30 del matí a les 13:30 del migdia.

En aquest taller, els participants adquiriran els coneixements i habilitats necessàries per utilitzar les eines més modernes de recerca de feina i també maneres d'aplicar la intel·ligència artificial a la seva estratègia. Els inscrits aprendran a personalitzar els processos de recerca, identificar les millors plataformes i eines digitals, i a fer ús de la IA per millorar el seu perfil professional. Les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Celoni, que ha organitzat aquest curs amb l'objectiu de fomentar la "formació pràctica i adaptada a les necessitats actuals".

La Sax Sala és un espai que ofereix tota mena de cursos de formació gratuïts per ajudar la ciutadania en l'orientació laboral i la recerca de feina. Alguns, a més, permeten obtenir titulacions, com és el cas del carnet de carretoner, que s'ha impartit recentment i hi han participat una quinzena de persones. Els participants han après les tècniques per a la càrrega, descàrrega i trasllat de mercaderies, així com les normatives de seguretat laborals que regulen l'ús d'aquests equips.

L’objectiu d’aquest curs és dotar a les persones amb les eines necessàries per afrontar els reptes del mercat laboral, que està en constant canvi i evolució. Aquesta acció formativa s’emmarca dins d’una estratègia municipal per promoure la coordinació entre serveis municipals per oferir una resposta "més efectiva i personalitzada" a les necessitats de la ciutadania.