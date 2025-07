Torna la gastronomia i el vi a Sant Esteve de Palautordera amb Vins amb Kresta 2025

La tercera edició del cicle de vi i gastronomia Vins amb Kresta torna a Sant Esteve de Palautordera aquest dissabte 26 de juliol, de 19 hores a 23 hores. El centre de la vila, amb aquesta cita per als amants del bon menjar, s'omplirà de música, gastronomia i, sobretot, bon vi. L'acte està organitzat per Taula de Cultura, una associació que té com a finalitat promoure la participació, la creació i la difusió de la cultura al territori.

Vins amb Kresta proposa un recorregut molt especial en el qual els veïns del poble obren les portes de casa seva per acollir, per un dia, productors de vi natural i cuiners vinguts d’arreu del país. El resultat és una experiència gastronòmica i cultural que transforma els carrers en un espai de descoberta, sabor i convivència.

Amb l’entrada, els assistents podran gaudir de cinc copes de tast de vi natural, cinc tapes i la copa del Krestes com a record. El preu de l’entrada anticipada és de 30 euros, mentre que el mateix dia de l’esdeveniment a taquilla serà de 32 euros. A més, durant la jornada es podran adquirir tiquets addicionals per tastar més vins i tapes.

Per a persones amb intoleràncies o dietes especials, l’organització recomana venir a partir de les 20 hores per comprar els tiquets directament i conèixer l’oferta gastronòmica disponible. També es pot contactar prèviament per consultar els ingredients de les tapes. La programació completa, amb la llista de cellers, músics, restaurants i altres sorpreses, es revelarà a través de les xarxes socials oficials de l’esdeveniment. Les entrades ja es poden reservar a través del portal Entràpolis.